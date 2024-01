Ritirato un marchio di salmone affumicato per rischio listeria: l'allarme del Ministero

Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo alimentare per un lotto di salmone scozzese affumicato KV Nordic, prodotto da un'azienda di Tallin e rivenduto anche in Italia.

Non è il primo lotto della stessa azienda che viene ritirato: il 15 gennaio era stato richiamato lo stesso prodotto, ma di un lotto differente, che era stato venduto sugli scaffali del supermercato Pam Panorama.

Ancora prima dell'allerta del Ministero della Salute, Pam aveva già provveduto a pubblicare sul proprio sito web, nella pagina dedicata ai richiami alimentari, il ritiro del prodotto. Ecco qual è la marca e quale il lotto del salmone affumicato scozzese ritirato dagli scaffali. Se lo hai in casa, non consumarlo o andresti incontro a queste possibili conseguenze...

Salmone scozzese ritirato, ecco perché

La causa del richiamo del salmone scozzese affumicato KV Nordic è il "rischio microbiologico" non specificato, indicato sull'avviso del Ministero della Salute. L'allerta precedente, invece, era stata più precisa e parlava della presenza di listeria: non si esclude che anche questo lotto potrebbe avere lo stesso problema di contaminazione.

Il prodotto coinvolto appartiene al marchio KV Nordic, prodotto dall’azienda Vidima OU con sede a Tallin, in Estonia, nel formato da 270 g. Il suo lotto è L23345 e la data di scadenza è indicata al 28/01/2024.

La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di restituirlo nel punto di vendita in cui è stato acquistato.

Ulteriore richiamo emesso dal Ministero della Salute

Il 15 gennaio il Ministero della Salute aveva già emesso un ulteriore avviso di richiamo, per un altro lotto di salmone scozzese affumicato venduto in prevalenza sugli scaffali dei supermercati Pam, a causa della presenza di listeria monocytogenes.

Il richiamo riguardava sempre il salmone Kv Nordic. Il prodotto a cui fare attenzione riportava le seguenti specifiche:

• confezione da 270 grammi

• lotto: 23334

• scadenza riportata sulla confezione: 17/01/2024

Il salmone scozzese affumicato oggetto del richiamo è sempre prodotto dall’azienda Vidima OU con sede a Tallin, in Estonia.

Contagio da listeria: quali sono i sintomi?

La listeriosi è un'infezione causata dal batterio listeria monocytogenes. Generalmente, si verifica in seguito all'assunzione di cibo contaminato e, per questo, viene classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti.

La listeria monocytogenes è un batterio che può essere pericoloso e molto aggressivo, soprattutto per persone che hanno un sistema immunitario compromesso, ma anche donne in gravidanza e anziani.

I sintomi dell'infezione includono:

• febbre

• mal di testa

• nausea

• diarrea

Più comunemente, si presenta quindi come una gastroenterite acuta e febbrile, tipica delle intossicazioni alimentari, che si manifesta a poche ore dall'ingestione del prodotto contaminato.

Solo in casi gravi l'infezione può portare anche a complicazioni più serie, come la meningite o la setticemia. Nelle donne in gravidanza la listeriosi può provocare aborto, morte in utero del feto, parto prematuro e infezioni neonatali. Per questo motivo, è molto importante non rischiare di assumere cibo contaminato.