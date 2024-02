Lidl: richiamato un lotto di mirtilli surgelati contenente Norovirus. Ecco cos’è successo

I mirtilli surgelati sono stati recentemente ritirati da Lidl per la presenza di Norovirus. Ecco qual è il lotto interessato e cosa fare per avere il rimborso.

Pochi giorni fa è stata annunciata la notizia di un nuovo avviso di richiamo alimentare. Questa volta si tratta del lotto di mirtilli surgelati giganti, a marchio Freshona, venduti dalla nota catena di discount Lidl.

Si tratta, dunque, di un’allerta alimentare a cui è necessario prestare attenzione al fine di non incorrere in problematiche di salute a causa del consumo di questi mirtilli surgelati.

Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito all’avviso di richiamo dei lotti di mirtilli surgelati contenenti Norovirus e quali sono effettivamente le confezioni che risultano essere coinvolte da questo richiamo.

Perché sono stati richiamati i mirtilli surgelati Lidl

Gli avvisi di richiami alimentari sono ormai all’ordine del giorno. Ad essere stati interessati da un richiamo questa volta sono i mirtilli surgelati messi in vendita dalla nota catena di discount Lidl.

A questo proposito, è stato emesso un avviso di richiamo per un lotto di mirtilli giganti americani surgelati, con il marchio Freshona.

Ma qual è il motivo del richiamo dei mirtilli surgelati Lidl? La motivazione dell’avviso di richiamo di questo prodotto surgelato può essere riscontrata nella rilevazione di Norovirus durante le analisi periodiche effettuate sul prodotto.

In tal senso, va detto che si tratta di un virus che potrebbe causare dei problemi di salute come gastroenteriti. Tuttavia, questo virus che è stato rilevato nelle confezioni di mirtilli surgelati Lidl può essere eliminato qualora i mirtilli in questione vengano cotti.

Tuttavia, è bene sottolineare che, nonostante la cottura possa effettivamente andare ad eliminare il virus dai mirtilli richiamati surgelati venduti da Lidl, è altamente sconsigliabile consumarli, qualora ci si renda conto di averli acquistati prima del richiamo.

Mirtilli surgelati Lidl: quali sono quelli richiamati

Quali sono, quindi, i mirtilli surgelati venduti da Lidl che sono stati richiamati per poter evitare problemi di salute dovuti alla presenza del Norovirus rilevato all’interno del prodotto?

A questo proposito, ad essere interessate dall’avviso di richiamo sono le confezioni di mirtilli surgelati da 500 grammi, con il numero di lotto LP3144DL7, il cui termine minimo di conservazione (TMC) 05/2025.

Tra i dettagli forniti in merito all’identificazione dei mirtilli surgelati Lidl, sappiamo che l’azienda produttrice di questo prodotto è l’azienda Greenyard Frozen Poland.

Lo stabilimento di produzione si trova in Ul. Wojska Polskiego 12, a Lipno, in Polonia.

Dunque, a scopo precauzionale, Lidl raccomanda di non consumare i prodotti surgelati con il lotto in questione e con il termine di conservazione segnalati. In tal senso, è possibile richiedere il rimborso degli importi spesi per l’acquisto delle confezioni, semplicemente restituendo presso il punto vendita Lidl la confezione di mirtilli.

Per poter accedere al rimborso del prodotto non è necessario avere lo scontrino che ne attesti l’effettivo acquisto.

