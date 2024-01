Frappe mosse ritirate da Coop per allergeni non dichiarati nell'etichetta: l'allarme

Si focalizza sui prodotti dei supermercati la lente dei controlli per la sicurezza alimentare. Il lotto di un prodotto venduto nei supermercati Coop non indica sull'etichetta gli allergeni. La catena dei supermercati ne ha così chiesto il ritiro, in quanto potrebbe essere pericoloso per i clienti con allergie. A essere ritirate sono le frappe mosse: ecco qua è il lotto incriminato.

Ritirate le frappe mosse dalla Coop

La catena dei supermercati Coop ha segnalato il richiamo di un lotto del dolce di carnevale, a marchio Il Frescofresco.

Il motivo indicato sull'avviso di richiamo è l'assenza in etichetta dei seguenti allergeni:

• solfiti da vino

• latte

• soia

• senape

Le frappe mosse in questione vengono vendute in confezioni da 130 grammi, con il numero di lotto L24006. La scadenza del prodotto è indicata sulla confezione con la data 24/05/2024. L’azienda che ha prodotto e confezionato le frappe di carnevale è la Santangelo Group. A questa Coop ha richiesto il ritiro del lotto.

La Coop fa sapere che il richiamo dei dolci di Carnevale interessa solo alcuni punti vendita della catena, in particolare nella città di Roma e nella Regione Toscana.

Attenzione per i soggetti allergici

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, il Presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche o intolleranti di non consumare le frappe che presentano il lotto in questione e il termine minimo di conservazione sopraindicato.

L'appello è rivolto in particolare alle persone allergiche o intolleranti ai solfiti, al latte, alla soia e/o alla senape.

È possibile restituire il prodotto presso il punto vendita Coop in cui è stato acquistato. Il consumo dei dolci segnalati non comporta rischi per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici agli alimenti appena citati.

Frappe mosse, il dolce tipico di Carnevale

Le frappe sono un tipico dolce di Carnevale. Mantengono ancora i nomi regionali: in alcune Regioni sono conosciute come chiacchiere, bugie o sprelle.

Il dolce tipico è realizzato con una tradizionale pasta dolce e croccante. L'impasto viene modellato in nastri sottili e poi fritto, infine viene cosparso di zucchero a velo.

Le frappe sono diffuse in diverse parti d'Europa, oltre che in Italia, e vengono comunemente consumate nel periodo precedente alla Quaresima, durante il Carnevale.

La tradizione del dolce fritto (di cui è nota anche la variante al forno) risale a quella delle frictilia, i dolci fritti nel grasso animale che nell'antica Roma venivano preparati durante il periodo del calendario romano, corrispondente al Carnevale della Chiesa cattolica.