Nuovo allarme per i consumatori: l’azienda di Novi Ligure ha da poco effettuato una segnalazione per la possibile presenza di alcuni insetti all’interno di cioccolatini del noto marchio. Supermercati e negozi hanno quindi ritirato dagli scaffali ben due lotti di cioccolatini gianduiotti e cremini a rischio, per la possibile presenza di alcuni insetti che si presentano solitamente in alimenti di origine vegetale, nella pasta e nel pane.

Cioccolatini con larve di insetto: ecco di che marca si tratta e i lotti ritirati

Dopo l’allarme per la listeria che aveva già scatenato il panico dei consumatori, adesso arriva un'ulteriore segnalazione dal Ministero per la possibile presenza di larve in alcuni cioccolatini Pernigotti.



La comunicazione ufficiale ha parlato di "contaminazione da plodia allo stato larvale". Il Ministero ha inoltre raccomandato ai consumatori di riportare i cioccolatini nei punti vendita in cui sono stati acquistati, evitando di procedere con la consumazione del prodotto. Se sei dunque entrato in possesso di una di queste confezioni di cioccolatini, il consiglio è quello di non consumarli e se possibile, riportarli immediatamente in negozio o supermercato facendo presente la situazione.

Questa allerta alimentare non rappresenta in ogni caso un rischio per la salute dei consumatori: i piccoli insetti che hanno provocato il ritiro dei cioccolatini dagli scaffali a scopo precauzionale, sarebbero infatti del tutto innocui per la salute dell’uomo.

L'allerta riguarda in modo specifico, e precauzionale, queste due tipologie di cioccolatini e i relativi lotti:

Gianduiotto classico, confezione da 150 g, lotti L4D 10.04.24, L4D 13.04.24 e L4D 19.04.

confezione da 150 g, lotti Cremino classico, confezione da 150 g, lotti L4D 13.04.24, L4D 14.04.24 e L4D 17.04.24.

Cos'è la plodia allo stato larvale presente nei cioccolatini?

Conosciute ai più come "farfalline" presenti nelle farine, la plodia presenta in realtà diversi nomi: Tignola fasciata del grano, Tarma di pasta e cibo, Camola.

In qualsiasi modo la si chiami, si tratta in ogni caso di un insetto infestante che riesce a diffondersi molto velocemente a causa della cattiva conservazione delle farine, dalla pasta e del pane. Anche la presenza di briciole all’interno della dispensa in cui vengono conservati questi alimenti può rappresentare un pericolo per la diffusione della plodia.



In questi alimenti la plodia può presentarsi sotto forma di piccole uova, di farfalline, larve o in filamenti che possono ricordare delle ragnatele. Per prevenire la formazione dei piccoli insetti all'interno di questi alimenti, è indispensabile conservare farine, pasta e pane all'interno di contenitori ermetici e pulire peridiocamente le dispense per assicurarsi che non sia presente alcun tipo di rimasuglio.

Nonostante l'assenza di un pericolo reale per l'uomo, è comunque consigliato eliminare ogni possibile residuo di cibo che possa rappresentare un principio d'infestazione che potrà espandersi coinvolgendo sempre più alimenti che conserviamo in dispensa. Per tenere alla larga il pericolo di formazione di qualche piccolo insetto, è infine consigliata la pulizia delle superfici in cui è conservato il cibo con acqua e aceto.