Panettone avanzato? Riciclalo con queste 8 nuove ed originali ricette: ecco quali sono

Archiviate le feste natalizie si torna a lavoro e a scuola. Eliminate tutte le tracce di festeggiamenti, alberi, lucine e presepi, una cosa è restia ad ogni tentativo di eliminazione: il panettone.

Che sia tradizionale, artigianale o gourmet, ne avanza sempre qualcuno e non basta rimpinzarti a colazione, pranzo, merenda e cena, niente da fare, ne resta sempre qualche avanzo.

Allora come fare per liberarsene evitando gli sprechi?

Questo tradizionale dolce natalizio eccellenza della pasticceria italiana, può essere lo spunto per tante altre idee, ma creative ed originali.

Eccone 8 nuove e davvero fantastiche.

Panettone avanzato dalle feste? Ecco 8 nuove ed originali ricette per riciclarlo

Feste natalizie finite ma ancora hai in casa qualche avanzo di panettone?

Per evitare sprechi inutili il consiglio è di riciclarlo in maniera creativa e fantasiosa, evitando di cadere nel solito errore di utilizzarlo per altri dessert.

Come?

Il tradizionale dolce natalizio ben si presta ad un menu salato grazie al suo impasto di base fatto di acqua, farina, burro e uova.

Partendo dall’antipasto, il panettone può essere usato per creare dei tartufini al formaggio.

Fatto a fette sottili in una terrina e ricoperto di brie con un po' di panna e passato in forno per qualche minuto diventa un ottimo stuzzichino.

Semplicemente tostato o grigliato, tagliato in piccoli pezzi dalle dimensioni di un crostino, si sposa perfettamente con il salmone affumicato e del finocchietto selvatico.

In alternativa, sempre come antipasto potete creare dei Mini roll di panettone, con prosciutto crudo e caprino.

Basta tagliarlo e appiattirlo con un mattarello, ed riempirlo con quello che si vuole ad esempio prosciutto crudo e caprino.

Questo andrà arrotolato avvolto in una pellicola trasparente e fatto riposare mezz’oretta in frigo per poi servirlo tagliato a rondelle.

Panettone, riciclalo con queste ottime ricette di primi piatti

Non solo antipasti però, perché il panettone si presta anche ad ottimi primi piatti.

Basta ridurlo a cubetti e saltarlo in padella fino ad ottenere una doratura ottimale per diventare un ottimo ingrediente di accompagnamento di zuppe e vellutate.

Si sposa in maniera sublime con la zucca, cotta con le patate e il brodo vegetale e poi frullata.

Ma sapete che potete prepararci anche un ottimo risotto allo zafferano e panettone?

Si, basta seguire la ricetta tradizionale del risotto alla milanese, tostando il riso in una casseruola, sfumando con dello spumante o del buon vino bianco, e aggiungendo via via un mestolo di brodo finché il riso non arrivi alla giusta cottura.

Poi bisognerà mantecare con burro e parmigiano, la scorza di un’arancia, qualche fogliolina di timo fresco, aceto di vino bianco e sale alla quale si unirà poi la salsa allo zafferano.

Aggiungere qualche cubetto di fontina e far sciogliere il tutto.

E il panettone? Andrà a decorare il piatto tagliato piccolo a cubetti e lasciato tostare.

Altra originale idea è quella degli spaghetti con pomodori secchi e pangrattato di panettone

Basterà Sminuzzare i pomodori secchi e lasciarli soffriggere per qualche minuto con aglio e peperoncino. Nel frattempo tostare una fetta spessa di panettone per poi frullarla con un mixer fino a farlo diventare come il pangrattato. Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata e saltarli in padella per qualche minuto nei pomodori insieme ad un trito di prezzemolo e al pangrattato al panettone.

Originale no?

Ecco un ottimo sandwich

Il panettone si presta bene anche per la creazione di un piatto unico come il sandwich.

Alternando una fetta di panettone con salumi magri come bresaola oppure vitello tonnato, il panino accontenterà tutti.

Il consiglio è di tostare le fette di panettone adagiando sulla prima fetta della senape, roastbeef e spinaci freschi.

Altra alternativa è pomodorino sottolio sgocciolato e mandorle a fette.

Questi sono solo alcuni consigli perché le combinazioni possibili sono davvero molte.