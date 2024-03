La nuova distilleria gin a Milano: ecco come creare una bottiglietta personalizzata

Gli amanti del gin possono gioire alla notizia di una nuova apertura dedicata al famoso alcolico, proprio nel cuore della città meneghina. Una piccola distilleria a Milano ha attirato l'attenzione di molti, anche grazie alla possibilità di creare una bottiglia di gin personalizzata: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gin012: la piccola distilleria di Milano in cui creare una bottiglia personalizzata

Il gin è uno degli alcolici più amati in tutto il mondo, bevuto anche dalla regina Elisabetta, e gli abitanti di Milano possono ora gioire alla notizia di una nuova apertura.

Il cocktail bar Gin012 sul Naviglio Grande ha aperto una piccola distilleria dedicata all'alcolico, in cui poter creare anche una propria bottiglia personalizzata.

Le ricette create dai barman della distilleria potranno così essere acquistate o degustate al bar, oltre che dare la possibilità ai clienti di crearle da sé.

Quanto costa creare il tuo gin?

Oltre alla novità del ranch water cocktail, c'è chi preferisce andare sul sicuro, ordinando al bar un classico bicchierino di gin.

Questa volta, però, a creare la propria bevanda preferita può essere direttamente il cliente, grazie a una macchina distillatrice in cui poter mescolare diverse spezie a proprio gradimento.

L'ordine può avvenire anche online, ricevendo a casa una bottiglia di 500 ml al prezzo di 35 euro, divenendo così i creatori di un gin unico e inimitabile.

Come si fa a fare il gin?

Nonostante sia amato da molti, non tutti sanno come si prepari il gin e quali siano le sostanze che ne danno origine.

Solitamente, la bevanda è composta da una base alcolica neutrale, come la vodka, combinata successivamente a delle componenti botaniche.

A rendere speciale il gin è infatti la diversa selezione di radici, spezie, erbe e frutta, dalla cui unione può nascere una bevanda dal sapore unico.

Una volta selezionati gli ingredienti per la preparazione del gin non resta che procedere al metodo per la sua creazione, ovvero la distillazione, che può avvenire in una semplice vasca da bagno, in una pentola o nella classica colonna, tipica delle distillerie.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Diverse sono le tipologie di gin che possono essere acquistate, tra le quali spicca una particolare varietà.

Che tipo di gin è il Gin Mare?

Gli amanti del gin sono in tutto il mondo e, tra le diverse tipologie della bevanda, ce n'è una molto apprezzata.

Si tratta del Gin Mare, prodotto tramite una distillazione discontinua in cui gli agrumi vengono fatti macerare anche per un anno.

Cinque sono i botanici principali che lo rendono unico, ovvero:

• basilico dall'Italia

• timo dalla Turchia

• rosmarino dalla Grecia

• agrumi dalla Spagna

• oliva Arbequina

A questi elementi si aggiungono il ginepro, il coriandolo e il cardamomo, creando un gin dal sapore mediterraneo.

Leggi anche: Internal shower: cos'è, ricetta, benefici e controindicazioni