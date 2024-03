Uova di Pasqua 2024 Dolci Preziosi: quali sorprese si possono trovare?

Come sempre, le uova di cioccolato sono le protagoniste indiscusse di ogni Pasqua. Per il 2024, assai gettonate sono quelle proposte da Dolci Preziosi: da Clio Make Up a Trudi, passando per Diabolik e Lamborghini: i dolci pasquali a tema sono tanti. Vediamo quali sorprese si possono trovare all'interno.

Uova di Pasqua 2024 Dolci Preziosi: che sorprese ci sono?

Pasqua 2024 si avvicina e, come sempre, la corsa alle uova è partita. Tra le varie aziende che propongo dolci al cioccolato c'è Dolci Preziosi, da sempre considerata una garanzia anche per quel che riguarda le sorprese. Quest'anno sono 20 i personaggi a cui è stato dedicato un dolcetto pasquale e i relativi doni all'interno.

L'uovo di Clio Make Up, dal peso di 280 grammi, è disponibile solo al latte e presenta 8 sorprese differenti: elastico per capelli rosa o celeste, spugnetta viola con portaspugnetta rosa, disco pulisci pennelli celeste o rosa e specchietto portachiavi rosa o celeste. Il dolce dedicato a Monster High, dal peso di 150 grammi, contiene sorprese uniche dell'affascinante universo delle celebri fashion dolls.

L'uovo di Superman, Paw Patrol, Pokemon, Lol Surprise e Princess sono disponibili in due formati: 280 grammi e 150 grammi. Al loro interno ci sono regali inerenti i personaggi che rappresentano: dal supereroe più famoso al mondo alle piccole e fashionissime L.O.L, passando per Biancaneve, Cenerentola e Ariel e Pikachu, Bulbasaur e tutti gli altri Pokemon.

Nel formato da 150 grammi, invece, troviamo l'uovo di Milo, Baby Shark, Pjmasks e Gigantosaurus. Anche in questo caso, le sorprese sono personalizzate: dal gattino esploratore e i suoi simpatici amici allo squaletto. Il dolce dedicato a Naruto pesa 280 grammi, mentre Monopoly, Lamborghini, Ducati e Diabolik sono 320 grammi. I doni nascosti all'interno sono studiati fin nei minimi dettagli: Monopoly contiene la versione portatile del gioco da tavolo, mentre Lamborghini e Ducati rispettivamente auto e moto.

Uova di Pasqua 2024 Dolci Preziosi: Trudi e Knam

Anche nel 2024, Dolci Preziosi dedica diverse uova di Pasqua a Trudi: fondente e al latte da 280 grammi, trudini e princess da 500 grammi, maxi latte e maxi fondente da 1 chilo. In base al formato che si sceglie, la sorpresa sarà più o meno grande. Ovviamente, si tratta di peluche da stringere e coccolare.

Come sempre, la famosa azienda dolciaria propone Pasqualino e Pasqualina, Nel formato da 150 grammi, è la versione classica per maschietti e femminucce, con sorprese coloratissime. Dolci Preziosi dedica un dolce anche alla squadra del Lecce. Pesa 240 grammi e, neanche a dirlo, offre doni esclusivi del club.

Infine, abbiamo otto uova nate in collaborazione con il maître chocolatier Ernst Knam. Dal gusto cioccolato bianco e caramello salato a quello al cioccolato bianco e caffè: le varianti sono tante e le sorprese sono "speciali".