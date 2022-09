Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta tentando un recupero dai minimi di periodo. Qual è la sua view sul cross?

L'euro-dollaro non sta riuscendo a trovare grande forza per risalire, ma oggi ha segnato un minimo e poi ha recuperato.

Questo magari potrebbe anche essere un segnale che il cross si sta preparando per dare vita a una divergenza, anche se è ancora presto per dirlo.

Al momento la view si conferma ribassista, segnalando una prima zona di supporto a 0,955/0,9535, sotto cui l'euro-dollaro potrebbe scendere fino a quota 0,94/0,93.

Al rialzo, quota 0,97 può essere la resistenza chiave da superare per andare a recuperare almeno verso area 0,99, con successivo approdo sulla parità e poi fino a 1,02.

L'oro è in buon recupero dopo un avvicinamento di area 1.600 dollari. Quali le attese nel breve?

L'oro sta mettendo sotto pressione la resistenza a 1.651 dollari, sul prezzo di apertura di due giorni fa.

Con conferme al di sopra dei 1.651 dollari si guarderà ai 1.660 dollari, supporto violato lo scorso 23 settembre.

La riconquista dei 1.660 dollari aprirà le porte a un recupero verso i 1.680 dollari prima e i 1.700 dollari in seguito.

Al ribasso, occhio al minimo di lunedì scorso a 1.627 e al bottom odierno a 1.621 dollari.

La violazione di questi due target vedrà l'oro scendere verso i 1.600 dollari e i 1.580 dollari.

Il petrolio è in recupero sopra gli 80 dollari. C'è spazio per ulteriori rimbalzi?

Per il petrolio il supporto chiave ora è a 76,25 dollari e in caso di violazione si guarderà ai 72 dollari prima e ad area 70 dollari in seguito.

Al rialzo il prossimo target è a 82 dollari, oltre cui ci sarà spazio per salire fino a 84 e a 86 dollari, con proiezioni successive a 88 e a 90 dollari.

Il rimbalzo in atto è sicuramente interessante e il rialzo odierno è una conferma di quello di ieri, lasciando la porta aperta a ulteriori salite.

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse e quali i possibili scenari ora?

Tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, i listini azionari sono vicini ai minimi di giugno e in caso di rimbalzo si potranno avere dei buoni recuperi.

Sotto i minimi appena indicati lo scenario diventerà pericoloso, perchè si potrebbe andare a incontro a nuove discese, anche abbastanza importanti.

Gli indici europei hanno già violato i minimi di luglio e marzo e quindi siamo in uno stadio avanzato del ribasso, con le Borse che stanno tentando un rimbalzo.

In Europa mi aspetto però nuovi cali per l'azionario, visto che il Dax e l'Eurostoxx hanno violato i minimi di luglio e marzo e ci sta provando anche il Cac40, ma la vera partita ora si gioca a Wall Street.