Il prezzo dell’oro ha raggiunto il massimo storico rispetto agli ultimi quattro anni: le quotazioni sono aumentate negli ultimi mesi e ciò significa che, per tutti coloro che hanno messo da parte dei lingotti, monete o dei gioielli, questo potrebbe essere il momento giusto per vendere e ottenere della liquidità necessarie per fronteggiare le spese.

I più attenti osservatori, considerando anche le tensioni geopolitiche attuali – che purtroppo non sembrano trovare risoluzione nel breve periodo – potrebbero decidere di aspettare ancora, per verificare se il “bene rifugio” possa aumentare ulteriormente le sue quotazioni.

Non abbiamo una sfera di cristallo, ma possiamo affermare con certezza che, ad oggi, l’oro ha raggiunto le quotazioni massime.

Quotazioni oro ai massimi storici: quanto costa al grammo?

Per la prima volta nella storia il prezzo dell’oro ha superato quota 2.400 dollari l’oncia e ha sfiorato i 75 euro al grammo, raggiungendo una quotazione mai vista prima d’ora.

In passato il prezzo dell’oro era in aumento quando i tassi di interesse erano bassi e il dollaro era debole: ad oggi, possiamo affermare il contrario.

Complice la situazione geopolitica, la propensione all’acquisto da parte delle Banche centrali e l’aspettativa legata al taglio dei tassi di interesse di riferimento, l’oro è ai massimi storici da sempre.

Molti cittadini si stanno quindi chiedendo se sia questo il momento giusto per vendere i gioielli, i lingotti o le monete: scopriamo cosa conviene fare.

Prezzo dell’oro ai massimi: conviene investire oggi?

Molte famiglie hanno deciso di investire nei cosiddetti “beni rifugio”, e uno dei più importanti è sicuramente l’oro. Sempre più persone hanno acquistato gioielli o lingotti da mettere da parte nell’attesa di un aumento delle quotazioni e, ad oggi, sembra sia arrivato il momento giusto per vendere i propri beni.

La scelta è del tutto personale e deve tener conto di diverse variabili: oltre alla liquidità che alcune famiglie potrebbero necessitare, ci sono anche delle strategie che si possono mettere in atto per decidere quando è meglio vendere il proprio oro.

Considerando che le instabilità geopolitiche attuali potrebbero protrarsi ancora per mesi, qualcuno potrebbe decidere di aspettare a vendere il proprio oro nella speranza di veder aumentare ulteriormente il suo prezzo. Impossibile da prevedere, chiaramente.

Alla luce delle quotazioni attuali, vendere il proprio oro adesso è conveniente rispetto ai mesi precedenti. Ciò non esclude, però, che tra qualche mese o anno il prezzo dell’oro possa aumentare (o diminuire) ulteriormente.

Perché il prezzo dell’oro è aumentato?

L’oro è sempre stato considerato un investimento “anti-crisi” e in effetti nelle situazioni di incertezza come quella attuale si è rivelato un “bene rifugio” particolarmente conveniente. Ma perché il prezzo dell’oro è aumentato esponenzialmente?

Ci sono diversi fattori che possono incidere sulle quotazioni dell’oro, ma nel periodo attuale possiamo annoverare principalmente tre cause:

le tensioni in Medio Oriente , con l’attacco dei droni iraniani a Israele;

, con l’attacco dei droni iraniani a Israele; la situazione sempre più precaria in Ucraina;

l’aspettativa di un taglio dei tassi di interesse di riferimento da parte di BCE e Fed.

Per non parlare dell’accrescimento dell’acquisto di oro da parte delle Banche centrali di tutto il mondo: aumentando le loro riserve ogni mese da quasi un anno, come confermano i dati del World Gold Council, hanno spinto il prezzo al rialzo. E si tratta del record più alto degli ultimi quattro anni.

Sono sempre più anche i cittadini che decidono di investire in oro piuttosto che nel mercato immobiliare, per esempio, che un tempo era considerato un “bene rifugio” fondamentale. Ad oggi, con un mercato immobiliare che sta scontando i danni di una crisi iniziata nel periodo di pandemia, il nuovo “bene rifugio” per eccellenza è diventato l’oro, che non conosce crisi (o quasi).