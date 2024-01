Lo sappiamo bene, la crisi economica internazionale sembra non allentarsi. Sono sempre meno le persone che riescono a risparmiare qualche euro e molti preferiscono mantenere tale somme immobili sui loro conti corrente.

Ma se invece di tenerli immobili o effettuare scelte di investimento come titoli di stato o altri strumenti di investimento provassimo ad acquistare un bene rifugio come l’oro, cosa succederebbe? Conviene ancora investire?

In realtà l’oro è stato da sempre considerato un bene rifugio ed ancora ad oggi molti investitori lo scelgono per proteggersi dal rischio.

La sua storia come riserva di valore non è certo così recente già migliaia di anni fa, quando veniva utilizzato come forma di pagamento e scambio commerciale.

Oggi certamente sono cambiate le motivazioni per cui scegliere di acquistare oro, ma non cambia invece quello che rappresenta in termini di sicurezza e stabilità.

Vediamo allora se conviene ancora nel 2024 investire in oro e perché.

Investire in oro nel 2024 conviene ancora? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Nel 2024, acquistare oro significa effettuare una scelta strategica molto importante.

In periodi di forte incertezza economica ed instabilità , tanti si rifugiano ad acquistare questo bene perché rappresenta un faro di sicurezza e stabilità contro l’inflazione e le fluttuazioni del mercato.

L’oro si distingue, rispetto alle tante alternative come una risorsa tangibile, capace di preservare il valore nel tempo.

Ecco che investire in oro oggi nel 2024 rappresenta una mossa molto saggia e prudente.

Già lo è stato durante la crisi finanziaria del 2011 ma anche nella recente pandemia, molti sono stati coloro che lo hanno acquistato facendolo diventare sempre più un asset di sicurezza a basso rischio e un mezzo efficace per proteggere il patrimonio.

L’oro ha un effettivo valore, poiché la sua quantità è finita e misurabile ed investire in oro nel 2024 significa, scommettere sul rialzo o ribasso della sua quotazione.

Ecco come investire in oro, non solo lingotti

L’oro è da millenni scelto come l’investimento stabile e sicuro, soprattutto in periodi di incertezza economica e di instabilità dei mercati.

Ma non pensiate che investire in oro significhi solo acquistare lingotti fisici: esistono diverse opzioni a disposizione degli investitori per investire in oro.

La prima certamente è l’acquisto di oro fisico ossia in lingotti o monete d’oro. Questo può essere conservato in casa o presso una banca, ma naturalmente ci sono dei costi da sostenere come i costi di conservazione e di assicurazione.

Non dimenticate inoltre che molto alto è il rischio di furto o smarrimento dell’oro fisico.

Altra modalità di acquisto sono i Fondi comuni d’investimento in oro consentono. Questi permettono agli investitori di acquistare quote di un fondo che investe in oro fisico o in produttori di oro, come aziende minerarie.

Colui che investe non possiede l’oro fisico ma ha una quota del fondo.

E poi ci sono gli Etf ossia gli Exchange Traded Funds sono simili ai fondi comuni d’investimento, ma sono negoziati come azioni sul mercato azionario.

Mentre i contratti futures permettono agli investitori di comprare o vendere oro in futuro a un prezzo prefissato. Questo tipo di investimento comporta un elevato rischio di perdita.

Per effettuare una scelta corretta è necessario considerare i rischi e le opportunità di ciascuna opzione, e tenere in considerazione il proprio profilo di rischio e gli obiettivi prefissati.

Quand’è il momento giusto per comprare oro?

Ora è il momento giusto di acquistare oro, perché il suo prezzo tende ad aumentare quando gli altri tipi di investimento, come ad esempio le azioni retrocedono.

Le società ma anche i grandi investitori, tendono ad investire in oro per correggere le perdite derivante da altre soluzioni di investimento sbagliati e pertanto ciò contribuisce ad aumentare il suo valore.

Investire in oro oggi significa guardare al futuro perché trattasi di un investimento a lungo termine.

Acquistare piccoli lingotti oggi anche con piccole somme è un ottimo metodo per non intaccare in modo significativo il proprio portafoglio e puntare a un capitale forte, che aumenti nel tempo.

Pertanto investire in oro rappresenta una strategia di diversificazione efficace.