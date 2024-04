Borse: ancora positività nel breve. Petrolio ed Eur/Usd buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’euro-dollaro e quali i possibili scenari nel breve?

Probabilmente si muoverà prima la BCE sui tassi, in maniera abbastanza sorprendente, proprio perché l’economia statunitense tira ancora in modo impressionante.

Dopo i non farm pay-rolls abbiamo visto un affondo dell’euro-dollaro in prossimità di quota 1,08, con un rimbalzo in direzione di area 1,085.

Le attese per l’euro-dollaro

Sembra che ci sia la possibilità di continuare a salire almeno nel breve e tornare a ridosso di quota 1,09.

E’ abbastanza difficile dire cosa potrà accadere nel medio termine, tenendo presente che negli Stati Uniti sono usciti un po’ di commenti sulla qualità dei dati relativi al mercato del lavoro.

Sembra quasi che ciò voglia mettere in discussione la qualità del dato sui non farm pay-rolls, andando a strizzare l’occhio alla possibilità di ignorare la forza di questi aggiornamenti macro per poter procedere comunque a un taglio dei tassi di interesse. Da qui quindi lo storno immediato dell’euro-dollaro dopo il movimento di venerdì scorso seguito al report sull’occupazione USA, con un immediato ritorno in area 1,085.

Il cross si conferma in ogni caso in laterale da dicembre scorso e mi aspetto che questa tendenza proseguirà nel breve.

La view sull’oro

L’oro viaggia a ridosso dei massimi storici al di sopra dei 2.350 dollari. La salita del gold è destinata ad andare avanti?

C’è la possibilità che l’oro si spinga a toccare i 2.400 dollari l’oncia e molto di questo movimento al rialzo è legato in parte a quanto detto fino a ora, con riferimento all’indebolimento del dollaro, ma anche all’incetta che stanno facendo India e Cina per effetto della situazione interna non particolarmente positiva.

Se noi accumuliamo valuta/risparmi, loro tendono ad accumulare oro che nel loro immaginario non perde valore.

Da qui scaturisce il movimento molto forte del gold che secondo me è destinato a durare per qualche tempo.

L’analisi del petrolio

Il petrolio sta frenando leggermente dopo la salita messa a segno fino a ora. Siamo a fine corsa o c’è ancora spazio al rialzo?

Il petrolio non è riuscito a bucare gli 88 dollari, con un primo arretramento al di sotto degli 86 dollari e ci sono alcune condizioni per cui sembra possa esserci uno storno a breve, con possibili ritorni verso quota 84 dollari prima e in seguito in direzione di area 82,5 dollari.

Il petrolio comunque si sta muovendo con una dinamica di forza di medio termine, ma andando ora verso la stagione calda il fabbisogno dovrebbe scendere e quindi i prezzi calmierarsi un po’.

Come si muoveranno le Borse nel breve

Come valuta l’attuale impostazione delle Borse e quali i possibili sviluppi nel breve?

Dopo una fase di incertezza nelle ultime due settimane, legata a una serie di fattori e di contesti di natura monetaria, si è avuta una certa correzione non molto profonda per ora.

Mi aspetto maggiore forza per le Borse europee, visto che ci si attende dalla BCE una sforbiciata dei tassi prima della Fed.

I mercati azionari dovrebbero continuare a fare bene nel breve e almeno per il momento non vedo nuvole all’orizzonte.