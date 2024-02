Fortnite torna finalmente su iOS e i gamer non stanno più nella pelle: ecco quando arriva

Ne erano successe di tutti i colori durante lo scontro aperto tra Epic Games e Apple, ma grazie alle novità legislative i giocatori possono esultare. Fortnite sta per tornare su iOS ed è stata svelata la data orientativa: ecco cosa sapere.

I giocatori di Fortnite ricorderanno con sincero dispiacere lo scontro tra Epic Games, sviluppatore del videogioco, e Apple. In particolare perché portò alla rimozione del gioco dall'App Store e da tutto quel sistema operativo. Ma le cose sono cambiate dal punto di vista legislativo e ora Fortnite torna su iOS, quindi su tutti gli iPhone e iPad: ma da quando? Vi spieghiamo il perché della decisione e vi sveliamo la data orientativa d'uscita, che è già trapelata.

Quando Apple rimosse Fortnite dal suo store

Tutto nasce nel 2020, quando Apple prese una decisione drastica e soprattutto controversa: cancellò Fortnite dal suo App Store, lo store tradizionale dei dispositivi della mela, per violazione dei termini di servizio.

Nel dettaglio, il motivo era che Fortnite aveva appena implementato un nuovo sistema di pagamento per gli acquisti all'interno del gioco. Grazie a quell'update, il pagamento finiva direttamente a Epic Games, evitando ogni passaggio intermedio. Questo faceva sì che Apple non ricevesse commissioni in denaro dagli acquisti dei giocatori su Fortnite.

Apple riteneva che questa pratica non fosse consentita e provvide all'eliminazione. Epic Games si schierò prontamente contro: parlò di aver sfidato un vero "monopolio dell'App Store" e di aver ricevuto quel provvedimento come forma di "ritorsione".

E lo fece tramite un filmato a tema "1984" che, in modo ironico e pungente, ricalcava con estrema precisione un vecchio spot Apple per il Macintosh.

Arriva il Digital Market Act: le cose cambiano

La battaglia legale è proseguita per lungo tempo e la questione del possibile monopolio dell'App Store è finita anche sotto gli occhi dell'Unione europea, che di solito è molto avversa ai monopoli delle big tech.

Proprio una decisione dell'Ue ha cambiato completamente le carte in tavola. Per rivoluzionare le regole del mercato digitale, è stato rilasciato un nuovissimo regolamento: il Digital Market Act, abbreviato DMA.

Nel DMA si punta il dito contro le big tech, ricoprendole di molte responsabilità in più rispetto al passato. Molte di esse sono focalizzate proprio sulla concorrenza corretta, sul non poter essere dei monopoli, sull'evitare di lasciare solo le briciole agli altri.

Il DMA è attivo da qualche mese e anche Apple vi si è dovuta adeguare, cambiando le regole dei suoi ambienti. E così il campo è di nuovo libero: Fortnite può tornare su iOS, giocando con le proprie regole.

Fortnite torna su iOS, ecco quando: resta poco da attendere

Con un tweet, l'account ufficiale di Fortnite ha annunciato il grande ritorno su iOS, ringraziando il DMA. Tra l'altro, nel messaggio si legge l'ennesima "pizzicata" ad Apple: "Il mondo sta guardando", accompagnata da una GIF di Bananita, il personaggio-banana del gioco.

Fortnite non tornerà nell'App Store come prima, comunque. La procedura è diversa: Epic rilascerà anche su iOS il suo Epic Games Store, negozio digitale ufficiale, finora disponibile su PC e Android. A sua volta, da dentro l'Epic Games Store, si potrà scaricare Fortnite su iOS.

Quando avverrà? Nonostante non ci sia la data precisa, c'è un'indicazione ufficiale: l'intenzione è rilanciare Fortnite su iOS entro la fine del 2024.

Perché parliamo di intenzione? Perché, proseguendo la polemica, Tim Sweeney (CEO di Epic Games) ha twittato ancora una volta contro Apple. Ha sostenuto che anche le nuove regole di Apple sarebbero illegali per il DMA, asserendo che la Mela avrà libertà di scelta su quali store possono essere inseriti in iOS.

Insomma, secondo Sweeney, Apple potrebbe riservarsi il "colpo basso" di escludere gli store a essa più scomodi, come Valve, Microsoft e appunto Epic Games stessa. Se accadrà, la battaglia sarà destinata a continuare: vedremo, ma nel frattempo consideriamo che Fortnite ha molte probabilità di tornare.