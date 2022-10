I fan italiani aspettavano da tempo la localizzazione italiana di Genshin Impact e finalmente questo desiderio diventerà realtà. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Siamo ormai giunti quasi al termine della versione 3.1 e dopo due patch ricchissime di nuovi contenuti abbiamo potuto conoscere a fondo sia la nuova regione, Sumeru, che i suoi abitanti, procedendo con una storia sempre ricca di colpi di scena.

Stanno circolando, inoltre, moltissimi leaks sui nuovi personaggi giocabili, i banner e le rerun, le nuove aree e così via, ma fino a che non si avranno delle conferme ufficiali è meglio attenerci a ciò che sappiamo, in particolare grazie all’ultima livestream sulla 3.2, la nuova versione.

Vediamo dunque tutto ciò che dobbiamo aspettarci e la grande novità per noi italiani.

Quando sarà disponibile la lingua italiana su Genshin?

Come di consueto, a distanza di una settimana e mezzo circa prima del nuovo update, alle 14.00 (ora italiana) di domenica 23 ottobre si è svolta in diretta streaming su Twitch la livestream in cui alcuni doppiatori hanno annunciato tutte le novità della versione 3.2.

Una di queste in particolare è qualcosa che ci riguarda da vicino e che i veterani stavano aspettando da più di due anni: infatti finalmente su Genshin Impact verrà implementata la localizzazione in italiano (insieme a quella in turco) su tutte le piattaforme, ovvero PS5, PS4, PC, iOS e Android.

Purtroppo non è stata ancora annunciata l’aggiunta del doppiaggio italiano, pertanto per il momento sarà disponibile solamente la traduzione dei testi del gioco nella nostra lingua, a partire dalla versione 3.3 che, se tutto procede secondo i piani, dovrebbe uscire il 7 dicembre 2022.

Leggi anche: Giochi horror per Halloween, ecco i titoli in sconto per Nintendo Switch

Genshin Impact 3.2: data di uscita, novità e trailer

La livestream in questione, però, ha anche esplorato tutto ciò che verrà introdotto nell’update 3.2, in uscita mercoledì 2 novembre 2022. Prima di tutto sappiamo che verranno introdotti due nuovi boss, The Balladeer (una sorta di robot gigante) e il Dendro Hypostasis (un cubo elementale), e una nuova arma 5 stelle, A Thousand Floating Dreams.

Poi certamente sono importantissimi anche i banner dei nuovi e vecchi personaggi, infatti la versione 3.2 si divide tra una prima parte, con il nuovo personaggio di Nahida, ovvero la divinità di Sumeru, e la rerun di Yoimiya, e una seconda parte che vede invece il ritorno di Tartaglia (o Childe) e Yae Miko, con i quali uscirà anche il nuovo personaggio 4 stelle, chiamata Layla.

Gli eventi, infine, saranno numerosi e comprendono Fabulous Fungus Frenzy, con il quale si potrà ottenere gratuitamente Dori, Adventurer's Trials e Outside the Canvas. Ultima novità riguarda invece il Serenitea Pot, infatti sarà possibile condividere il design del proprio teapot con gli altri giocatori.