Silent Hill è uno dei titoli più famosi per quanto riguarda il mondo videoludico, che ha fatto certamente la storia nel genere dei survival horror. Il primo capitolo è infatti uscito ormai più di 20 anni fa, nel 1999, mentre nel 2001 è arrivato Silent Hill 2, il seguito del primo gioco.

Nel corso del tempo si sono susseguiti diversi adattamenti, ad esempio nel 2001 è stata prodotta una visual novel per Game Boy Advance, mentre nel 2006 è arrivato un adattamento cinematografico, ma finalmente dopo più di 10 anni ci sono delle novità.

Vediamo tutte le informazioni sul remake di Silent Hill 2 e anche sugli altri giochi della serie in arrivo.

Il remake di Silent Hill 2: uscita, piattaforme, trailer

Il 19 ottobre è arrivata finalmente la conferma ufficiale grazie all'evento denominato Transmission: Silent Hill 2 tornerà sottoforma di remake per PlayStation 5 e PC, anche se non si sa ancora quale sia di preciso la data di uscita. Probabilmente però il gioco sarà disponibile per PS5 e PC in esclusiva per un anno prima di poter essere messo a disposizione anche su altre piattaforme.

Considerato che l’originale è uscito nel lontano 2001, sicuramente uno dei punti di forza di questo remake è la grafica incredibilmente migliorata, soprattutto grazie a Unreal Engine 5, motore grafico di ultima generazione. Inoltre l’esperienza potrà essere ancora più immersiva grazie ad una telecamera posizionata sulle spalle del protagonista.

Bloober Team, il team polacco che ha sviluppato il gioco, ha voluto in ogni caso mantenere lo spirito classico del gioco, anche grazie alla collaborazione con veterani quali Akira Yamaoka, in veste di compositore, e Masahiro Ito, con il ruolo di concept artist, senza dimenticare Mateusz Lenart in qualità di lead director.

Silent Hill Townfall: cosa si sa del nuovo spin-off?

Oltre a ciò, però, sono tante altre le novità emerse durante Transmission, ad esempio riguardo il nuovo spin-off della serie che si chiamerà Silent Hill Townfall, ma di cui purtroppo non si sa ancora né la data di uscita (anche se indicativamente potrebbe arrivare già l’anno prossimo) né le piattaforme di lancio.

Quello che sappiamo è invece che Konami sta lavorando a questo videogioco in collaborazione con Annapurna Interactive, il creatore di Stray per intenderci, e No Code Studios, che si è occupato anche di Stories Untold e Observation. Il direttore creativo Jon McKellan afferma inoltre che questo è solo l’inizio, ma che per il momento non possono mostrare altro.

Tra le altre novità in arrivo è atteso anche Silent Hill f, progetto che vede la collaborazione di un famoso autore giapponese, Ryūkishi07, e Ascension, serie interattiva che dovrebbe arrivare nel 2023, quando uscirà anche la next-gen di Dragon Ball Z: Kakarot.