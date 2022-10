Uno dei videogiochi più amati dai fan di Dragon Ball tornerà presto in versione next-gen, come rivela il trailer rilasciato da poco. Scopriamo tutto ciò da sapere sull’uscita.

Sono poche le persone che non conoscono Dragon Ball, uno dei manga più famosi a livello globale. Infatti sappiamo che ha venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo, fino a diventare il terzo manga di sempre per numero di vendite.

Moltissimi, inoltre, sono cresciuti guardando l’anime in televisione, ma tanti altri saranno a conoscenza anche dei videogiochi che si basano sulla storia di Goku e tutti i suoi amici e nemici. Uno tra questi è Dragon Ball Z: Kakarot, che ha da pochissimo rilasciato un nuovo trailer per annunciare la versione next-gen.

Vediamo dunque quando uscirà, le piattaforme compatibili e le novità in arrivo.

Dragon Ball Z: Kakarot Next-Gen: uscita, preordine e piattaforme

Fino a poco tempo fa si sapeva soltanto che Dragon Ball Z: Kakarot sarebbe stato disponibile per la nuova generazione nel 2023, ma adesso finalmente abbiamo la data precisa. Infatti è arrivata la conferma che la data di uscita sarà ufficialmente il 13 gennaio 2023.

Al momento però è già disponibile il preordine del videogioco presso tutti i rivenditori che partecipano all’iniziativa, ma solo per quanto riguarda il gioco base, incluso nella Standard Edition. Quando uscirà a gennaio, invece, si potrà ottenere digitalmente anche le altre due versioni: la Deluxe Edition e la Legendary Edition.

Per quanto riguarda, infine, le piattaforme su cui sarà disponibile parliamo nello specifico di Ps5 e Xbox Series X e S, mentre attualmente Dragon Ball Z: Kakarot è giocabile su PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Nintendo Switch.

L’aggiornamento per la nuova generazione sarà inoltre gratuito per tutti coloro che possiedono già il titolo per Ps4 e Xbox One.

Trailer, novità e caratteristiche della nuova generazione di Dragon Ball Z: Kakarot

Partiamo subito parlando della novità più importante, ovvero il miglioramento dal punto di vista grafico. Infatti nelle console di nuova generazione potremo ammirare nuovi dettagli che prima non erano visibili grazie ai 60fps che renderanno l’esperienza di gioco molto più piacevole e fluida.

Il trailer infatti mostra una comparazione tra la grafica dell’originale e quella del nuovo Dragon Ball Z: Kakarot, rendendo chiaro il netto miglioramento, e inoltre annuncia che per quanto riguarda il Season Pass 2 ci saranno tre Dlc. Il primo riguarderà le avventure di Bardock, uno dei famosi Saiyan presenti nell’anime.

Per quanto riguarda infine Card Warriors, il card game presente attualmente nel videogioco, sappiamo che sarà disponibile offline per i giocatori singoli anche nella versione per le nuove generazioni. Non ci resta dunque che attendere l’uscita di questo e numerosi altri videogiochi, come ad esempio Iron Man oppure Sackboy.