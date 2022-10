Dopo un'assenza di oltre dieci anni dal panorama videoludico, stavolta è tutto vero: Silent Hill sta per tornare sulle nostre console, e una nuova transmission in diretta online prevista entro pochissimi giorni svelerà tutte le novità.

Il genere horror nel campo videoludico è guidato da alcuni grandi capostipiti. Appena accanto al più conosciuto di tutti, Resident Evil, ce n'è un altro che ha segnato la storia: il suo nome è Silent Hill, e sin dal 1999 governa gli incubi dei videogiocatori con le sue atmosfere lugubri e le psicologie raccapriccianti.

I fan della serie sono rimasti a bocca asciutta per un bel po' di tempo ormai, visto che l'ultimo respiro di questo brand risale addirittura a dieci anni fa, al 2012. Ma dopo diversi rumor le acque si sono ufficialmente smosse, e stanno per arrivare gli annunci, quelli veri.

Una nuova rivelazione in streaming, dal titolo informale "Silent Hill Transmission", sarà trasmessa tra pochi giorni: cosa mostrerà? Sarà una nuova generazione o solo dei remake? Vediamone tutti i dettagli inclusi data e orario di trasmissione.

La Silent Hill, l'evento sarà in diretta notturna: data e orario ufficiali

Il periodo sembra calzare a pennello visto che siamo in attesa di Halloween, e non c'è niente di meglio di un ritorno a Silent Hill per immergerci nelle atmosfere. Contribuirà anche il momento della giornata, visto che da noi - siamo fortunati - cadrà di notte.

Lo streaming Silent Hill Transmission verrà mostrato al pubblico mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 23:00 italiane (corrispondenti alle due del pomeriggio dell'orario del Pacifico). Sarà diffuso probabilmente attraverso il nuovo sito ufficiale appena aperto, che per ora mostra soltanto il nome della serie avvolto da una fitta e misteriosa nebbia, nonché attraverso i tradizionali canali social come il profilo Twitter.

Proprio il profilo Twitter del gioco, così come quello della casa produttrice Konami, ci mostra come didascalia quella che al momento è l'unica dicitura ufficiale in riferimento al contenuto della Transmission. Essa recita "Nei tuoi sogni inquieti, riesci a vedere quella città? Gli ultimi aggiornamenti sulla serie saranno rivelati durante la Silent Hill Transmission".

Non è un grande indizio di per sé, ma diversi passaggi precedenti e alcuni leak ci danno un'idea di ciò che, con tutta probabilità, vedremo questo mercoledì sera.

Cosa svelerà Konami in diretta? Le possibili rivelazioni: un nuovo capitolo, il nome registrato e i remake

Ciò che appare pressoché sicuro è che la serie stia per tornare davvero. Sarebbe altrimenti ingiustificato creare tanta attesa attorno a un singolo annuncio, dotandosi peraltro di un nuovo sito web (ancora vuoto, che quindi deve avere uno scopo).

E l'indizio più grande l'ha sicuramente fornito Christophe Gans, il regista del film originale della serie uscito nel 2006. Solo pochi giorni fa, durante un'intervista per il magazine francese "MaG", Gans aveva dichiarato di star lavorando a stretto contatto col team di Silent Hill; e soprattutto, aveva aggiunto che c'erano diversi giochi in sviluppo in quel preciso momento, componenti una nuova linea che rivitalizzerà il franchise.

Secondo Gans, il successo ricevuto di recente da Resident Evil ha spinto i team del franchise a credere fortemente in un ritorno - anche tramite un film, ed ecco spiegato il suo coinvolgimento. A questo indizio si aggiungono alcune immagini su un nuovo gioco rivelate su Twitter da un presunto leaker (poi subito rimosse e l'account è stato chiuso), e la registrazione di un marchio chiamato "Silent Hill: The Short Message", che ha addirittura ricevuto già un rating d'età dall'agenzia videoludica sudcoreana.

Ci sono tutti i motivi per essere convinti che la Silent Hill Transmission sarà qualcosa di grosso e decisivo per il futuro della serie. È molto probabile che venga svelato almeno un nuovo titolo della saga principale (che porti o meno il titolo The Short Message), probabilmente per l'amatissima PlayStation 5. Ma viste le parole di Gans in riferimento a "diversi giochi", potrebbe non essere il solo: attenzione a eventuali spinoff, titoli minori come quelli per smartphone, o remake dei gloriosi giochi passati.

Il passato di Silent Hill e un momento tanto atteso

Il mondo dei videogiochi corre sempre più veloce negli ultimi anni, e l'era degli acquisti in digitale e delle microtransazioni ha accelerato ancora il processo. I fan di alcune serie ricevono nuovi titoli praticamente a ripetizione. Che sia un bene o no, lo lasciamo decidere a ogni singolo giocatore. In fondo è "solo" un nuovo capitolo nella lunga storia dei videogiochi.

Con Silent Hill, però, è stato diverso: i tempi recenti hanno significato... silenzio, in tema col titolo. Non era così all'inizio, anzi: il famoso survival horror Konami ha esordito col primo capitolo per PS1 nel 1999, poi è proseguito con secondo, terzo e quarto negli anni 2001, 2003 e 2004, tutti per PS2 (solo il 4 anche per Xbox).

Tre anni dopo è stata la volta di Origins, un prequel per PSP e poi PS2, e nel 2008 di Homecoming per PS3. Nel contempo venivano lanciati diversi spinoff della sottoserie Orphan. Il 2009 vedeva l'esordio assoluto su Nintendo Wii con Shattered Memories (che ha poi ricevuto un porting sull'ormai anziana PS2 e su PSP). E infine, nel 2012, il già citato ultimo capitolo: Downpour.

In un'epoca come questa stranisce sapere che per oltre 10 anni una serie tanto famosa sia rimasta nell'ombra. Ma forse questa dinamica renderà ancor più speciale la Silent Hill Transmission del 19 ottobre, che attendiamo con ansia perché è l'unica che potrà sciogliere ogni nostro dubbio sul grande ritorno.