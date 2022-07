Storicamente, gli adattamenti cinematografici dei titoli videoludici più popolari non reggono il confronto. Dal flop ddi “Tekken” – con il suo 31% di rating su Rotting Tomatoes – o “Warcraft”, i cui sequel sono stati annullati.

Fatta eccezione per Resident Evil e Silent Hill, spesso le produzioni a tema videogame lasciano il tempo che trovano. E di solito è così anche per il contrario, ovvero i videogames adattati da produzioni cinematografiche.

Tuttavia, Netflix vuole provarci lo stesso: dopo il successo di "Stranger Things: 1984", il celeberrimo servizio di streaming ha infatti annunciato la decisione di voler espandere il proprio catalogo di titoli giocabili sulla propria piattaforma dedicata. Non sapevi esistesse?

Ebbene sì, per gli abbonati è disponibile un servizio a cui è possibile accedere da smartphone che permette di scaricare oltre 50 mobile games esclusivi senza costi aggiuntivi né pubblicità! Vediamo quali saranno le prossime uscite ispirate ai titoli più famosi!

La casa di carta

Uno show che vedrà il proprio adattamento videoludico sarà “La Casa di Carta”, popolarissima serie TV spagnola approdata su Netflix nel 2017. Per i pochissimi che non la conoscessero, “La Casa di Carta” si basa su una rapina alla Zecca di Stato spagnola organizzata da un genio del crimine e i suoi otto collaboratori.

Il videogame – sviluppato da Killasoft – avrà una grafica in cel-shading tipica degli indie games, e sarà uno storygame con minigiochi basato sugli eventi della serie TV. Pronti a indossare la maschera di Salvador Dalì e imbarcarvi nella vostra personalissima avventura?

La regina degli scacchi

“La Regina degli Scacchi” è una serie TV incentrata su Beth, abilissima scacchista. Il videogame, come c’era da aspettarsi, è tutto basato sugli scacchi, ma con qualche twist che lo rende esclusivo per la propria fascia di pubblico.

Pensato per tutte le età, il gioco si propone di avvicinare anche i più giovani al gioco degli scacchi – offrendo l’esperienza aggiuntiva di interazione con i personaggi della serie TV in uno stile unico e retrò.

Inoltre, per chi non sapesse giocare a scacchi, il gioco offre anche lezioni per principianti fino alle nozioni più avanzate! Ce n’è per tutti i gusti!

Shadow and Bone

Per gli appassionati del fantasy e della serie TV “Shadow and Bone”, ci sono ottime notizie: presto uscirà il mobile game basato sullo show! Si tratterà di un RPG narrativo – stile ludico che si presta benissimo al genere fantasy e attraverso il quale sono stati strutturati tantissimi giochi simili.

Non esiste ancora un trailer ufficiale in questo caso, ma Netflix ha già fatto uscire un’intera pagina a introduzione del mobile game che include anche alcuni screenshot:

“Shadow and Bone: Destinies” ti permetterà di esplorare il vastissimo mondo della serie TV, ed effettuare scelte che influenzeranno la tua esperienza di gioco altamente interattiva. Dovrai sviluppare abilità e raccogliere oggetti preziosi, facendoti largo nel Grishaverse assieme al tuo party.

Il mobile game ti permetterà di scegliere tra diversi personaggi chiave della serie TV – tra cui anche Alina e Jesper, ma non sembra esisterà l’opzione per creare il tuo da zero. Peccato!

Too Hot to Handle

Hai presente le pubblicità di quei mobile games che ti compaiono ogni volta che stai cercando di guardare un video su YouTube? Quelle che ti propongono sempre le scelte più imbarazzanti da compiere con situazioni che non accadrebbero mai nella vita reale?

Ecco, il mobile game di Too Hot To Handle si ispira a questo tipo di format, tentando però di mantenere uno standard leggermente più alto.

“Entra nella villa dei tuoi sogni e incontra i single più sexy da corteggiare. Riuscirai a vivere la tua scappatella estiva in santa pace o verrai interrotto dal pedante robot sex cop Lana? In questo videogame basato sul popolare reality show, aggiudicarti il primo premio potrebbe non essere semplice come sembra!”

Per gli appassionati di dating sims, l’adattamento videoludico di “Too Hot To Handle” sarà una piacevole sorpresa, anche perché si prospetta uno dei giochi più completi del suo genere!

Come accedere a Netflix Games

Se disponi già di un abbonamento a Netflix, allora il divertimento è a un passo da te! Ecco come dovrai fare:

Scarica l’app di Netflix da Google Play o App Store

Accedi con il tuo account e recati alla sezione “Games”

Seleziona il gioco che preferisci e scaricalo – l’app ti rimanderà a Google Play

Giocaci direttamente dall’app di Netflix godendoti un’esperienza ad-free e completa!

Oltre ai titoli tratti dalle serie TV, potrai accedere a diversi altri giochi – più o meno celebri – tutti compresi nell’abbonamento base e senza costi aggiuntivi. Ti si è aperto un mondo eh?

La popolare piattaforma di streaming aggiunge periodicamente tantissimi nuovi titoli per garantire ai propri utenti un’esperienza di intrattenimento completa che molti altri servizi non offrono, ed è forse per questo motivo che Netflix conta ad oggi quasi 220 milioni di utenti in tutto il mondo – 320 milioni se si contano i furbetti che sfruttano l’abbonamento di qualcun altro!

