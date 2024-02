Disney ha comprato il 5% delle azioni Epic Games per 1,5 miliardi

The Walt Disney Company annuncia un accordo con Epic Games, la società di sviluppo videoludico proprietaria di Fortnite, nell'accordo è prevista l'acquisizione di una quota di azioni Epic Games da parte di Disney per oltre 1,5 miliardi di dollari.

Nuova partnership tra Disney ed Epic Games

Disney ed Epic Game collaboreranno insieme per sviluppare un nuovo "universo di giochi e intrattenimento" questo quello che si legge nel comunicato pubblicato in data 08 febbraio 2024 sul sito di Walt Disney Company con cui annunciava la nuova partnership tra Disney ed Epic Games.

Secondo quanto annunciato da Disney l'accordo prevede un piano di collaborazione pluriennale, e l'investimento di Disney per 1,5 miliardi di dollari, finalizzato all'acquisizione di una partecipazione azionaria in Epic Games, e, se si considera che il capitale di mercato di Epic Games è di circa 31 miliardi, non è difficile concludere che, la partecipazione di Disney in Epic Games, dovrebbe essere del 5% circa, abbastanza da garantire un possibile seggio nel CDA della software house.

Il comunicato Disney

Il comunicato di Disney si apre annunciando la collaborazione tra Disney ed Epic Game e l'investimento di 1,5 miliardi in azioni Epic Games, precisando che il nuovo accordo tra le due compagnie è finalizzato ad approfondire la collaborazione tra i diversi brand Disney e l'universo videoludico di Fortnite, collaborazione che già in passato ha visto diversi progetti.

Secondo il comunicato il nuovo progetto offrirà numerose opportunità ai consumatori, consentendo loro di giocare, guardare, fare acquisti e interagire con contenuti, personaggi e storie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars , ecc.

Nel comunicato, Robert Ieger, CEO di Walt Disney Company, è intervenuto, commentando con entusiasmo la relazione e l'accordo tra le due compagnie, accordo che riunirà gli amati brand e franchise Disney con il popolarissimo Fortnite. Tale collaborazione è stata definita dallo stesso Ieger come il più grande ingresso di sempre della Disney nel mondo dei giochi.

L'investimento di Disney, punta ad esplorare e approfondire la relazione tra Disney ed Epic Games, approfittando della fase di crescita ed espansione del mercato e dell'industria videoludica che, negli ultimi anni ha visto sempre più strette collaborazioni tra società e compagnie operanti nel settore dell'intrattenimento.

Leggi anche: Dove investire nel 2024: le migliori azioni in crescita secondo gli esperti

Nuovo canale di distribuzione dei contenuti Disney

La parnership offrirà a Disney un nuovo canale di distribuzione dei propri contenuti, che permetterà alla grande D di sfruttare meglio e in modo più ampio e completo gli ambienti virtuali la cui esplorazione è iniziata con Disney+, inoltre, offrirà a Disney un accesso diretto ad un bacino di utenti molto attivo che tendono ad interagire e socializzare nei giochi, spendendo sempre più tempo e denaro in mondi di gioco virtuali.