Chi era Paolo Pininfarina, l'imprenditore del design morto dopo una lunga malattia

Noto in tutto il mondo per il suo talento imprenditoriale, il 9 aprile è venuto a mancare Paolo Pininfarina. Ecco chi era e che malattia lo ha colpito.

Nella serata del 9 aprile 2024 è deceduto Paolo Pininfarina, all'età di 65 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Era il presidente dell'azienda di design che porta il suo illustre nome e cha ha saputo affermarsi in Europa e nel mondo.

Ha assunto questo ruolo nel 2008, dopo la tragica perdita del fratello maggiore Andrea, vittima di un incidente in Vespa.

L'imprenditore lascia cinque figli, che stanno portando avanti il leggendario nome familiare nel mondo del design.

Chi era Paolo Pininfarina e che malattia aveva

Figlio del senatore a vita Sergio Pininfarina e nipote del fondatore della Pininfarina, Battista Farina, noto come "Pinin", Paolo ha ereditato non solo il talento per il design ma anche l'impegno familiare nel settore automobilistico.

Dopo essersi laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino nel 1982, ha rapidamente iniziato a distinguersi nell'azienda di famiglia. Nel 1987, è stato nominato amministratore delegato della Pininfarina Extra s.r.l., una società del Gruppo Pininfarina attiva nei settori del design industriale, dell'arredamento e dell'architettura.

Oltre al suo lavoro nell'azienda di famiglia, Paolo ha contribuito attivamente al mondo dell'istruzione e della ricerca. Ha fatto parte del Comitato Scientifico dell'Istituto Europeo di Design di Torino, dimostrando il suo impegno nel promuovere l'innovazione e la creatività nel campo del design.

La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia e per l'azienda, ma anche per l'intera comunità del design.

Sulla sua malattia non si hanno molte informazioni. Pare che da diversi anni stesse lottando contro un tumore.