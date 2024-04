Settore agroalimentare: il successo del comparto passa anche per logistica e trasporti

La gestione della supply chain agroalimentare è un processo da cui dipende l'eccellenza dei beni deperibili e, di conseguenza, il successo delle realtà attive nel comparto.

Una corretta amministrazione della catena di approvvigionamento permette infatti di beneficiare di diverse opportunità, a cominciare dalla valorizzazione dei processi produttivi fino alla garanzia di qualità in ogni bene alimentare.

Proprio per questo, è fondamentale porre sempre la massima attenzione alla logistica e al trasporto, il cui ruolo, al pari dell'iter di produzione, può incidere in modo piuttosto significativo sulla qualità dei prodotti agroalimentari. A definire queste fasi, un'accurata procedura organizzativa, che consente di preservare tipicità e caratteristiche degli alimenti attraverso un percorso dalla massima efficienza.

Come favorire una gestione ottimale della supply chain agroalimentare

Logistica e trasporto sono operazioni che rientrano in quella particolare strategia operativa, finalizzata a condurre un bene dallo stabilimento produttivo a un punto designato alla vendita. Questo processo può presentare numerosi elementi di criticità all'interno del settore agroalimentare, un comparto di per sé altamente complesso che per performare al meglio richiede mezzi, competenze ed efficienze specifiche.

I prodotti freschi, termosensibili o surgelati impongono infatti che tutte le operazioni all’interno della supply chain vengano svolte attraverso un costante controllo della temperatura, rispettando la catena del freddo in ogni fase della filiera di approvvigionamento.

Affinché questo processo sia condotto in modo ottimale, è possibile affidare la gestione della supply chain a un'azienda specializzata, come per esempio STEF, vero e proprio punto di riferimento per quello che riguarda la logistica e i trasporti a temperatura controllata.

Agroalimentare: dalla logistica al trasporto a temperatura controllata

Le procedure di logistica e trasporto a temperatura controllata hanno la necessità di seguire un iter che si avvale di risorse e infrastrutture apposite.

Una perfetta sinergia tra la fase di deposito in apposite aree a temperatura controllata e il successivo trasporto tramite mezzi refrigerati, fa sì che i beni agroalimentari possano raggiungere i canali di distribuzione finale senza subire eventuali shock termici che potrebbero alterarne le caratteristiche qualitative e organolettiche.

In particolare, è importante assicurarsi che gli alimenti freschi vengano movimentati, stoccati e trasportati entro un range di temperatura compreso tra 0°C e 4°C. I prodotti termosensibili, invece, conservano intatte le proprie caratteristiche all’interno dell’intervallo 8°C-18°C. Per i surgelati, infine, il rispetto della catena del freddo avviene a temperature negative comprese tra -25°C e -18°C.

Quali sono le innovazioni nei trasporti e nella logistica a temperatura controllata?

Al giorno d’oggi è possibile sfruttare le potenzialità del progresso tecnologico anche nell’ambito della gestione della supply chain agroalimentare.

Aziende specializzate come STEF, infatti, sono in grado di affiancare ai propri servizi di logistica e trasporto a temperatura controllata anche lo sviluppo soluzioni IT, personalizzate attraverso appositi software proprietari.

Tutto ciò garantendo che qualunque anello della catena del freddo sia tracciabile: un aspetto che risponde alle articolate esigenze del settore e alle severe leggi in fatto di igiene alimentare, a garanzia di efficienza e sicurezza e di una filiera di approvvigionamento dall'elevata qualità.