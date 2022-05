Dopo la pubblicazione della trimestrale di Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) è il momento di guardare al portafoglio di Warren Buffett alla ricerca di titoli sottovalutati.

Il primo trimestre è stato difficile per molti investitori, che spaventati dalle forti vendite hanno dismesso molte delle loro posizioni in equity. Il team di investimento del Berkshire, invece, ha messo in pratica uno dei famosi motti di Warren Buffett: “Sii spaventato quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri hanno paura”. La società, infatti, ha aperto nuove posizioni sui titoli di Citigroup (C), Ally Financial (ALLY), Occidental Petroleum (OXY), HP (HPQ), Markel (MKL), McKesson (MCK), Celanese (CE) e Paramount Global (PARA) e ha esteso le sue partecipazioni in Apple (AAPL), Chevron (CVX) e General Motors (GM). Mentre ha completamente liquidato le posizioni in AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY) e quella di lunghissima data in Wells Fargo (WFC), riducendo quasi a zero quella in Verizon (VZ).

La maggior parte delle società quotate detenute nel portafoglio Berkshire Hathaway sono valutate in linea con il fair value stimato dagli analisti di Morningstar o sopravvalutate. Ma non tutte. Ecco 4 titoli che al momento sono ancora in grado di creare valore per gli azionisti (Tutti i dati sono al 16 maggio 2022).

Citigroup

Morningstar rating: ★★★★★

Economic mat: Assente

Moat trend: Stabile

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Settore: Finanza

Citigroup è in un momento di transizione: sta vendendo degli asset non core per rifocalizzare il suo business nelle attività del corporate banking, nel segmento di banca retail in Nord America e in quello del wealth management a livello globale. “Alla fine di questo processo, riteniamo che la banca sarà più facile da capire, con un modello di business più chiaro e, si spera, con un profilo di rendimento più prevedibile e stabile”, afferma Eric Compton, equity strategist di Morningstar. Gli analisti stimano un fair value pari a 78 dollari per le azioni Citigroup che al momento sono valutate con un rating Morningstar di 5 stelle.

DaVita

Morningstar rating: ★★★★

Economic mat: Medio

Moat trend: Stabile

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Settore: Salute

DaVita è una società di media capitalizzazione di mercato che occupa un piccolo posto nel portafoglio di Berkshire Hathaway. Tuttavia, Buffett detiene il 38% delle azioni della società.

DaVita è il più grande fornitore di servizi di dialisi negli Stati Uniti. Grazie alla sua vasta rete di vendita, a una grossa reputazione sul mercato e alle forti relazioni con il personale medico, l'azienda è riuscita a costruirsi una posizione di vantaggio all’interno del settore (Moat nella misura di Medio). “Sebbene la società abbia riportato nel primo trimestre risultati inferiori alle attese del mercato a causa dell'aumento dei costi e dell'impennata della variante Omicron, il management ha mantenuto invariate le guidance per l'intero esercizio. Per queste ragioni abbiamo confermato il fair value di DaVita a quota 116 dollari”, dice Julie Utterback, analista azionaria di Morningstar.

Moody's

Morningstar rating: ★★★★

Economic mat: Ampio

Moat trend: Stabile

Morningstar Capital Allocation Rating: Esemplare

Settore: Finanza

La volatilità macroeconomica e l'aumento dei tassi di interesse stanno pesando sulle prospettive di crescita di Moody’s, leader mondiale nell’industria dei rating sul merito creditizio sugli strumenti di debito. “Riteniamo comunque che il Moat nella misura di Ampio assegnato a Moody's sia stabile per via della forte posizione di vantaggio competitivo e del solido margine operativo. Pensiamo anche che le azioni di Moody's, di cui Berkshire Hathaway possiede più del 13%, siano scambiate a sconto rispetto al fair value di 350 dollari”, afferma Rajiv Bhatia, analista azionario di Morningstar.

Paramount

Morningstar rating: ★★★★★

Economic mat: Medio

Moat trend: negativo

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Settore: Beni di consumo ciclici

Come nel caso di Citigroup, anche Paramount è stata acquistata da Warren Buffett durante il primo trimestre di quest’anno. La società ha avuto un buon inizio nel 2022 con una crescita impressionante di Paramount+ che ha compensato i deboli risultati del segmento TV e degli studi di produzione. “Riteniamo che l’azienda si sia ritagliata un Moat nella misura di Medio grazie al suo portafoglio di asset che comprende emittenti televisive e via cavo, studi di produzione e librerie di contenuti multimediali. La nostra stima del fair value per le azioni Paramount è di 58 dollari che, nonostante il balzo seguito alla notizia degli acquisti fatti da Berkshire Hathaway, le valgono un Morningstar rating di 5 stelle”, dice Neil Macker, analista azionario di Morningstar.

Di Susan Dziubinski