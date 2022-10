JP Morgan ha acquisito Pernigotti, la storica azienda dolciaria di Novi Ligure specializzata nella produzione di cioccolato. L'accordo, che porta sotto il controllo di JP Morgan, attraverso Lynstone, è stato raggiunto dopo diverse settimane di trattative tra il fondo statunitense e il gruppo turco Toksoz, proprietario di Pernigotti dal 2013.

La crisi di Pernigotti

La storica società dolciaria è controllata dalla famiglia turca Toksoz dal 2013, prima attraverso il gruppo Averna e poi attraverso la holding Sagra, controllata dal gruppo Toksoz, che al momento detiene la proprietà di Pernigotti.

Dal 2018 la società ha dovuto affrontare non poche difficoltà che hanno portato Pernigotti sull'orlo del fallimento costringendo il gruppo Toksoz ad annunciare nel 2019 l'interruzione delle attività produttive nello stabilimento di Novi Ligure, decisione che avrebbe lasciato a cara i circa 56 dipendenti dello stabilimento. La chiusura dello stabilimento tuttavia, non avrebbe portato alla dismissione del marchio, che avrebbe continuato l'attività di produzione fuori dall'Italia.

La crisi Pernigotti ha richiesto la mobilitazione dell'allora ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, riuscendo a raggiungere un accordo per evitare la chiusura dello stabilimento e ripartire con la produzione nell'ottobre dello stesso anno.

Le difficoltà economiche di Pernigotti non sono però terminate con l'intervento del ministero e proprio in questi giorni la società ha sottoscritto la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, in continuità con la cassa integrazione per riorganizzazione terminata lo scorso 30 giugno.

Il riassetto societario di Pernigotti

Pernigotti sembra intenzionata a superare la propria crisi ad ogni costo, configurandosi allo stesso tempo come un marchio storico, un'azienda in crisi e un possibile investimento molto proficuo.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli investitori interessati ad acquisire o investire nella fabbrica di cioccolato piemontese, tra questi, in prima linea si è collocata Illimity Bank che di recente ha emesso un finanziamento da circa 10 milioni di euro, in favore di Pernigotti, per aiutare l'azienda a superare il proprio bisogno di liquidità in una fase di riassetto aziendale finalizzato al rilancio della società.

Il rilancio di Pernigotti, in uscita da una profonda crisi, ha destato l'interesse di Witor's, azienda dolciaria sita nel cremonese e controllata da 21 Invest, il fondo che fa capo ad Alessandro Benetton, e l'interesse di Lynstone, società sussidiaria del gruppo JP Morgan, che alla fine è riuscita ad assicurarsi la proprietà del marchio piemontese e della sua fabbrica di cioccolato.

Non è la prima volta che JP Morgan manifesta interesse per una società dolciaria italiana in crisi, già lo scorso maggio JP Morgan Asset Management ha rilevato il 100% delle quote societarie di Walcor, altra storica azienda dolciaria italiana fondata nel cremonese nel 1954 e specializzata nella produzione di monete ed uova di cioccolato.

Secondo le prime indiscrezioni, nei piani di JP Morgan ci sarebbe interesse per riportare l'intera produzione di cioccolato Pernigotti in Italia, e un programma per rafforzare e potenziare la produzione grazie anche ad una maggiore sinergia tra i due marchi storici ora sotto il controllo di un unico proprietario.

Con l'unione delle attività di produzione di Pernigotti e Walcor, potrebbe nascere tra Piemonte e Lombardia un importante polo per la produzione di cioccolato di alta qualità, direttamente controllato da JP Morgan.