MSC e il fondo GIP potrebbero essere in procinto di lanciare un offerta congiunta per l'acquisizione della quota del 35% di Rimorchiatori Mediterranei in capo a Deutsche Bank, le due società collaborano dal 2013 e potrebbero essere in procinto di collaborare anche sul fronte ferroviario nella gestione di Italo per un trasporto merci su ferrovia ad alta velocità.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su diversi media di settore, il gruppo MSC, insieme al fondo Global Infrastructure Partner, potrebbe nel prossimo futuro rilevare in parte o del tutto, la quota del 35% di Rimorchiatori Mediterranei controllata da Deutsche Bank.

Accordi tra MSC e GiP

Il gruppo MSC controllato dalla famiglia Aponte, qualche giorno fa ha avviato un tavolo di discussione con Global Infrastructure Partner, fondo infrastrutturale statunitense che detiene il 72% di Italo Nuovo Trasporto viaggiatori. La notizia del tavolo tra la società marittima ed il fondo, aveva fatto pensare che MSC potesse essere interessata a rilevare parte delle quote della società di trasporti ferroviari.

La notizia relativo all'interesse di MSC per Italo non è stata né confermata né smentita, tuttavia, le ultime indiscrezioni riguardante una possibile offerta congiunta da MSC e GIP per l'acquisizione delle quote di Rimorchiatori Mediterranei controllati dal Deutsche Asset Management di Deutsche Bank, lasciano supporre che l'oggetto del tavolo di discussione fosse ben altro, o comunque non limitato alla sola acquisizione di parte delle quote di Italo.

Del resto GIP è uno dei fondi infrastrutturali più grandi al mondo, già partner di MSC dal 2013, quando il fondo è diventato socio minoritario di Terminal Investment Limited, una controllata di MSC che controlla 40 porti in tutto il mondo, compreso il terminal Bettolo di Genova dove operano i Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, controllati da Rimorchiatori Mediterranei.

Secondo molti analisti dunque MSC e GIP si starebbero preparando ad un operazione congiunta finalizzata al rafforzamento della propria rete logistica in italia e non solo, e in questo senso, la possibilità di un ingresso di MSC nella gestione di Italo come partner di GIP, potrebbe condurre ad una gestione che non si limiterà unicamente all'alta velocità destinata ai passeggeri, ma anche verso per il trasporto merci via terra ad alta velocità.

Rimorchiatori in vendita

Nell'ottica di un riassetto dei propri investiment, la banca tedesca Deutsche Bank ha liquidato e sta liquidando diversi asset e tra questi, sembra sia stata messa in vendita anche la propria quota di partecipazione alla Rimorchiatori Mediterranei, società controllata dalla Rimorchiatori Riuniti S.p.a., e recentemente vincitrice dell'appalto per la concessione del servizio di rimorchio portuale nella rada di Genova per i prossimi 15 anni.

Secondo alcune indiscrezioni vicine all'advisor Lazard, incaricato di gestire la vendita, la possibile offerta congiunta di MSC e GIP potrebbe essere sintomatica dell'interesse di un investimento più ampio che non si limiti al solo 35% in capo a Deutsche Asset Management, ma che potenzialmente potrebbe puntare alla piena acquisizione, incluse le quote delle famiglie Delle Piane e Gavarone.

Se queste voci dovessero essere confermate MSC e GIP potrebbero acquisire integralmente la Rimorchiatori Mediterranei, e con essa tutte le controllate, ovvero Rimorchiatori Augusta, Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, Rimorchiatori Salento, Tug Malta, Sers, Stadt Sjotransport AS, Augustea Grancolumbia e Kiana Lda, operanti in tutto il mondo.

Programma di espansione di MSC

Se le indiscrezioni sulla possibile acquisizione di MSC e GIP della proprietà di Rimorchiatori Mediterranei, la società di navigazione ed il proprio partner aggiungerebbero un importante tassello alla propria rete logistica italiana che al momento vede il gruppo MSC impegnato nella gestione di terminal portuali, tra cui quello di Genova e Gioia Taura, servizi di rimorchio portuale, tra cui la società Contag operante nel porto di Gioia Tauro, rilevata al 100% nell'estate 2021, trasporto passeggieri e merci, via mare attraverso diverse società controllate.