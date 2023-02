OVS rinuncia l'acquisizione di Coin: "troppo costoso"

OVS e Coin hanno reso noto, tramite una nota, che, le trattative di acquisizione di Coin da parte di OVS sono state terminate. L'acquisizione spiega OVS sarebbe troppo costosa.

OVS rinuncia all'acquisto

Le prime indiscrezioni sulla rinuncia di OVS all'acquisizione del gruppo di abbigliamento veneto Coin, arrivano attraverso una nota di OVS in cui viene dichiarato che le due parti hanno ritenuto di terminare la trattativa.

La nota, con oggetto i conti preliminari del 2022, viene ricordata l'importanza strategica e la valenza commerciale del brand e del network Coin, forte di oltre 37 store, sottolineando che l'acquisizione avrebbe rappresentato un eccellente opportunità di crescita, tuttavia, le attuali condizioni di mercato e le rispettive quotazioni, non consentono al colosso dell'abbigliamento di effettuare un tale investimento.

OVS, si legge nella nota, preferisce concentrarsi sulle strategie finalizzate alla riduzione del proprio debito, pur non rinunciando alle opportunità di crescita.

Quanto a Coin, la mancata presentazione dei dati sul 2022, comprensive delle entrate conseguenti alla cessione di un immobile di Roma che dovrebbe aver generato plusvalenze per circa 35 milioni, potrebbe aver influito sul passo indietro, spingendo OVS a bollare l'operazione come troppo onerosa.

Risultati nel 2022

L'annuncio di un passo indietro nel processo di acquisizione di Coin da parte di OVS è stato dato contestualmente alla pubblicazione dei dati relativi al 2022.

Nella nota si legge che le vendite nette, registrate dall'azienda di abbigliamento guidata dall'amministratore delegato Stefano Berlando, hanno superato superato 1,5 miliardi di euro, in aumento dell'11% rispetto al 2021.

Un risultato eccellente che contribuisce a generare un flusso di cassa libero, a 12 mesi, per oltre 60 milioni.

Questi dati forniscono segnali positivi all'azienda, che sottolinea uno stemperamento delle tensioni inflazionistiche rispetto agli scenari presentati appena qualche mese fa.

L'insieme di questi fattori fa prospettare ad OVS un 2023 di crescita.

A fare da contraltare alla presentazione di questi dati da parte di OVS, la mancata presentazione di dati sul 2022 da parte di Coin.

Strategia di crescita di OVS

Come anticipato, OVS non ha intenzione di fare marcia in dietro sulla propria strategia di crescita, per la quale ha stanziato diversi milioni e già attuato importanti investimenti negli ultimi anni, tra cui l'acquisizione a fine 2021 di Stafanel e lo scorso luglio di Les Copains, per oltre 1,2 milioni di euro.

Proprio il rilancio di questi due brand recentemente acquisiti da OVS sta impegnando gran parte del capitale del brand nato da una costola dei grandi magazzini veneti, e sembra che, nell'ottica di questa strategia, OVS abbia ritenuto imprudente, almeno per il momento, l'acquisizione di Coin, la sua ex casa madre.

Fine delle trattative

Nell'ottica di un progetto di crescita dunque, OVS ha deciso, di comune accordo con Coin, di interrompere, almeno per il momento, le trattative per l'acquisizione dell'ex casa madre, considerata un acquisizione troppo onerosa al momento.