Qualunque genitore, quando si tratta dei propri figli, desidera solo il meglio. Perché non partire proprio dall’asilo? In effetti, il sogno di ogni bambino (e della sua famiglia) non sarebbe quello di poter trascorrere delle ore felici e spensierate in un luogo accogliente, divertente, quasi magico?

Nel mondo esistono almeno 5 asili bellissimi (e uno di questi è proprio in Italia), a partire dalla loro struttura per finire con il personale scolastico. Ecco quali sono:

L’asilo a forma di gatto in Germania

Tanto strano quanto eccitante è l’asilo a forma di gatto costruito a Karisruhe, in Germania: l’ingresso coincide con la bocca del felino, quindi i bambini vi passano attraverso per entrare all’interno dell’edificio.

La struttura è composta da due piani, caratterizzati da due enormi finestre che illuminano i locali a giorno e che corrispondono agli occhi del gatto. Le due zone laterali, invece, sono le sue zampe mentre lo scivolo posto sul retro diventa una coda deliziosa!

Internamente sono presenti la cucina, la sala da pranzo, diverse zone gioco, il guardaroba e i bagni, tutti organizzati in modo funzionale e ad altezza di bambino. Inoltre, l’intera struttura è ecosostenibile, realizzata con materiali eco friendly e dotata di un ampio prato verde dove i bambini possono giocare, correre e divertirsi.

Il Centro Infantil Municipal in Spagna

Ogni bambino spagnolo vorrebbe sicuramente essere accolto nel Centro Infantil Municipal di Granada che, più che un asilo, si rivela una vera e propria opera d’arte. In effetti è stato progettato dall’architetto Alejandro Muñoz Miranda, che si è basato molto sui giochi di luce e i contrasti da ambienti aperti e chiusi.

La disposizione di aule, corridoi, zone di passaggio e servizi creano movimenti interessanti che seguono perfettamente le pendenze del terreno sul quale la struttura è costruita. L’interno è in costante collegamento con l’esterno grazie all’incontro perfetto tra mura di cemento e grandi vetrate. Non a caso, tutte le aule sono circondate da solo vetro trasparente che offre non solo un perenne sguardo all’esterno, ma anche tanta luminosità.

L’asilo “riciclato” in Uruguay

Bellissimo il progetto avviato in Uruguay, dove l’intera popolazione è stata coinvolta nella costruzione di un nuovo asilo con soli materiali di riciclo! In poche parole, la struttura verrà realizzata con lattine, bottiglie di vetro, vecchi pneumatici e tutto quello che, in teoria, dovrebbe essere buttato via.

L’idea è di Michael Reynold, un architetto americano, che vorrebbe estendere l’iniziativa in tutto il mondo dato che, a suo dire, una scuola 100% ecosostenibile potrebbe essere davvero costruita ovunque, anche nei Paesi più poveri.

Ring around a tree in Giappone

Tradotto letteralmente significa “anello intorno a un albero”; ed effettivamente, l’asilo ideato dagli architetti Yui e Takaharu Tezuka corrisponde realmente a un grande cerchio a spirale che avvolge un albero e, al contempo, collega l’area al centro del Fujy Kindergarden.

Stimolante l’idea di partenza: secondo gli architetti, infatti, una struttura così alta, composta da così tanti piani e che appare così maestosa agli occhi di un bambino può spingere i più piccoli a sperimentare con il proprio corpo, imparando a gestirlo e a controllarlo.

Ogni singolo elemento della struttura, infatti, è progettato per lasciare totale libertà di movimento ai bambini: le ringhiere sono super sottili, il pavimento è in legno, le pareti sono di vetro, le zone esterne sono ricoperte da morbidi tappeti, in modo da consentire ai piccoli di salire, scendere, arrampicarsi, correre senza rischiare di farsi male.

In poche parole, il Ring around a tree non è un semplice asilo, ma un vero e proprio progetto didattico che, a tratti, si trasforma in una strepitosa opera d’arte.

L’asilo a forma di balena in Italia

Anche l’Italia vanta un asilo particolare che non ha niente da invidiare a quelli sparsi nel resto del mondo: a Guastalla, Reggio Emilia, è stato costruito il nido italiano più bello a forma di balena!

Facciamo un passo indietro: a seguito del terremoto che, nel 2012, ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna e che ha distrutto i due asili nido Rondine e Pollicino, è nata l’esigenza di metter su una nuova struttura che potesse accogliere i più piccoli facendoli sentire al sicuro.

L’asilo non ha ancora un nome, ma porta con sé un significato davvero profondo: progettato dall’architetto Mario Cucinella e realizzato interamente in legno e vetro (secondo i migliori principi dell’edilizia ecosostenibile), ha la forma di una balena che, da una parte, si ispira alla celebre storia di Pinocchio e, dall’altra, rimanda al ventre materno.

A oggi, l’asilo accoglie oltre 120 bambini con un’età compresa tra 0 e 3 anni accuditi ed educati seguendo i valori di Reggio Children, cioè l’insieme di asili nido e scuole basati sul metodo dei “cento linguaggi” dei bambini. Ideato dal pedagogista Loris Malaguzzi, il metodo consente ai piccoli di maneggiare, sperimentare e scoprire nuovi materiali e luoghi all’interno di aule-atelier, unendo il gioco alla tipica bellezza delle opere d’arte.