La fortuna non è cieca: ecco 4 segreti per attirare fortuna partendo dalla tua mente

Quante volte ci sentiamo sfortunati e pensiamo di non poter ottenere mai ciò che desideriamo? Forse stiamo sbagliando semplicemente approccio. Ecco 4 segreti per attirare fortuna.

Sarà capitato a ognuno di noi di sentirci sconfortati e per niente fortunati in un determinato periodo della nostra vita. C’è chi persino direbbe di non essere mai stato fortunato nemmeno per un momento.

Siamo abituati a pensare che la fortuna sia cieca, che ci sia chi riesce sempre a ottenere ciò che desidera e non ci spieghiamo come questo sia possibile. Difficilmente, però, pensiamo che esistano metodi per attirare la fortuna che dipendano esclusivamente da noi.

Mettiamo da parte i rituali e i talismani. La fortuna non è proprio cieca, ma anzi vede in maniera chiarissima coloro che hanno il giusto atteggiamento per raggiungere i propri obiettivi.

Non parliamo, quindi, di false credenze, bensì di un vero e proprio atteggiamento mentale che può avere effettivi risvolti positivi sulla nostra vita. Se provassimo a cambiare il nostro modo di approcciare alle cose, giorno dopo giorno, potremmo scoprire che la fortuna è di tutti… almeno, di tutti coloro che sono capaci di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Ma come? Ecco 4 segreti per attirare fortuna e vivere più sereni.

Attirare la fortuna grazie al pensiero positivo

Per quanto possa sembrare banale, il primo passo per attirare un po’ di fortuna è pensare in modo positivo.

No, non è affatto un’impresa facile, perché ciò che ci succede nella vita, i fallimenti che dobbiamo imparare a superare o le influenze negative che abbiamo attorno ci mettono davvero a dura prova.

Ma se ci concentriamo, se proviamo a mantenerci ottimisti, potremmo sperimentare un reale cambiamento. Pensare positivo può influenzare notevolmente le nostre azioni, decisioni e interazioni quotidiane, creando un circolo virtuoso in cui siamo più propensi a notare e sfruttare le occasioni che si presentano, poiché siamo orientati verso le soluzioni anziché verso i problemi.

Insomma, il pensiero positivo non è solo una questione di percezione, ma può davvero cambiare il nostro modo di affrontare esperienze e situazioni, contribuendo a creare un terreno fertile per l'arrivo della fortuna.

Conoscere il nuovo per attirare fortuna

Lo sviluppo del pensiero positivo può portare a compiere un altro passo verso la fortuna.

Si dice, infatti, che i fortunati non lo siano per caso, ma anche grazie alla predisposizione verso le nuove situazioni e le nuove conoscenze. Un mindset positivo, infatti, può influenzare positivamente le relazioni interpersonali, creando connessioni più forti e aprendo la porta a nuove possibilità attraverso il networking e il supporto reciproco.

Questo significa anche avere la capacità di instaurare relazioni con chi può aiutarci a superare i nostri obiettivi. Abbiamo perso il lavoro? Grazie a una buona rete sociale è possibile trovarne uno nuovo. Abbiamo in mente un progetto, ma non abbiamo tutte le risorse necessarie per concretizzarlo? Con un buon networking potremmo conoscere chi ci crede abbastanza per darci una mano.

Imparare a chiedere

Quando appena detto in merito alle relazioni interpersonali che possono contribuire ad attirare la fortuna, si lega anche a un altro concetto: dovremmo sviluppare la capacità di chiedere.

Spesso, coloro che consideriamo "fortunati" non lo sono solo per caso, ma perché hanno avuto il coraggio di fare una richiesta. La fortuna, in molti casi, è il risultato diretto di iniziative audaci.

Attenzione, perché ricevere un “no” come risposta è comune. Non sempre tutto ciò che chiediamo viene soddisfatto immediatamente – anche perché, se così fosse, saremmo tutti super fortunati, no?

Il “no” non deve essere visto come una sconfitta, ma piuttosto come un'opportunità per imparare e crescere. Accettare il rifiuto con maturità e determinazione è parte integrante del processo.

Inoltre, bisogna considerare che talvolta il successo è una sequenza di “no” che alla fine conduce a un “sì”. L'importante è perseverare, imparare dalle esperienze e continuare a chiedere con fiducia, poiché la vera fortuna spesso sorride a coloro che sono disposti a cercarla con determinazione.

Prova la tecnica della visualizzazione

Voler attirare fortuna è un tema che ha dato vita a diverse tecniche e teorie come la legge dell’attrazione o la tecnica della visualizzazione.

Con particolare riguardo verso quest’ultima, con questo termine identifichiamo una tecnica che consiste nell’immergersi mentalmente nelle situazioni desiderate, immaginando con vividezza il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Questo processo va oltre la semplice immaginazione. Coinvolge emozioni positive e la sensazione di già possedere ciò che desideriamo. Visualizzare il successo, la realizzazione dei sogni o la realizzazione degli obiettivi desiderati invia segnali positivi al nostro subconscio e crea una connessione tra la nostra mente e il nostro intento.

Anche la visualizzazione, dunque, ci permette di concretizzare i nostri desideri in azioni, sfruttando le opportunità che incontriamo sulla nostra strada e trovare maggiore determinazione per raggiungere i nostri obiettivi.

Come vedi, attirare la fortuna non è impossibile. Ma richiede esercizio, costanza, cambiamento.

