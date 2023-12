Botti di Capodanno e animali: 10 consigli per proteggere cani e gatti

Quella che per noi potrebbe essere una notte di festa, per salutare il vecchio anno e augurarci fortuna per il nuovo, per gli animali potrebbe diventare un vero tormento. Ecco le indicazioni da seguire.

In vista dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha stilato un decalogo di consigli pratici da adottare per minimizzare i rischi durante la notte che separa il vecchio anno da quello nuovo.

Infatti in Italia e in altri paesi è abitudine festeggiare l'arrivo del nuovo anno con botti e fuochi d'artificio: questo può creare una serie di problemi nei nostri amici a quattro zampe, che spaventati dal rumore spesso fuggono terrorizzati, o, nei casi più drammatici, muoiono per infarto.

Botti di Capodanno e animali, ecco cosa fare per proteggerli

Ogni anno sempre più persone segnalano i disagi patiti dai propri animali domestici durante i festeggiamenti di Capodanno, e molti sindaci chiedono di limitare i botti nei propri comuni.

Si stima che ogni anno almeno 5000 animali muoiano a causa dei botti e petardi di fine anno. Non si parla solo di animali domestici in là con gli anni, che magari per il forte spavento causato dai fuochi d'artificio, muoiono d'infarto, ma si parla anche di altri animali della fauna selvatica.

Gli uccelli e gli altri animali che vivono in parchi naturali o nei boschi possono disorientarsi in seguito alle forti luce colorate e al rumore assordante, attuando una fuga istintiva e finendo contro alberi, muri, cavi elettrici o addirittura investiti da auto in transito.

Altri animali, spaventati, abbandonano il proprio dormitorio invernale e vagano alla cieca; muoiono di freddo perché non trovano un altro rifugio in cui stare.

Negli allevamenti di animali, come mucche, cavalli e conigli, è possibile che gli animali gravidi possano subire aborti a causa dei traumi dello spavento per botti e petardi.

Come proteggere cani e gatti, i consigli utili

Il decalogo Oipa, per proteggere i propri animali domestici, prevede:

• tenere i propri animali il più possibile lontano dai festeggiamenti

• non lasciare soli i propri animali, che potrebbero avere delle reazioni incontrollate o ferirsi

• tenere gli animali in un luogo protetto della casa , non in giardino

• tenere alto il volume di televisione o radio , chiudendo finestre e persiane

• lasciare che si rifugino dove preferiscono in casa (anche nei luoghi solitamente a loro vietati)

• tenerli al guinzaglio durante le passeggiate

• far visitare l'animale dal veterinario

• evitare soluzioni fai-da-te , somministrando tranquillanti o altri farmaci

• organizzare una "gita" per trascorrere il Capodanno lontano da centri urbani abitati

• richiedere al comune un'ordinanza contro i botti

Leggi anche: Botti di Capodanno 2024, tutti i Comuni e le città italiane dove sono vietati

Come tranquillizzare cani e gatti durante i botti di Capodanno

A causa del loro udito ben più sviluppato rispetto al nostro, cani e gatti non tollerano i festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Nei gatti e nei cani, infatti, botti e petardi creano stress. Gli animali, spaventati, possono anche fuggire dai propri giardini: per questo è bene tenerli in casa, in una zona il più possibile protetta.

Quando fuggono dai giardini delle proprie abitazioni, per scappare dal rumore che per loro è insopportabile, rischiano di finire sulle strade e diventare vittime del traffico.