Botti di Capodanno 2024, tutti i Comuni e le città italiane dove sono vietati

Tutto il mondo si prepara per la notte più lunga dell'anno e anche i sindaci di città e Comuni italiani hanno già adottato delle ordinanze per contenere i festeggiamenti: come ogni anno, per prevenire incidenti e per salvaguardare gli animali, i botti di Capodanno 2024 sono stati vietati.

Ecco dove non si possono scoppiare i botti e cosa rischiano i trasgressori di questi divieti.

Botti di Capodanno 2024 vietati, i motivi

Comuni e città italiane hanno già diramato delle ordinanze per vietare i botti di Capodanno 2024 per diversi motivi: in primis per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e prevenire gli infortuni, ma anche per non recare danno agli animali (qui il Vademecum Lav per proteggere gli animali dai botti) o all'ambiente circostante.

Lo scorso anno le numerose ordinanze dei primi cittadini hanno permesso di contenere i festeggiamenti e limitare i danni a cose e persone. La speranze è quella di migliorare ulteriormente anche quest'anno.

Secondo alcuni dati, infatti, durante i festeggiamenti di Capodanno dello scorso anno, i feriti gravi (con prognosi superiore ai 40 giorni) sono scesi da 14 a 11, ma il numero complessivo di feriti, 180 di cui 48 ricoverati, è risultato superiore rispetto all'anno precedente.

I rischi per l'ambiente

Per quanto riguarda l'ambiente, invece, la Società Italiana di medicina Ambientale ha spiegato quali sono le conseguenze provocate dai botti di capodanno 2024:

durante tutto l’anno i fuochi d’artificio sono responsabili di circa il 6% del Pm10 presente nelle città italiane.

Ma durante la notte più lunga dell'anno - il 31 dicembre appunto - "le polveri sottili registrano un incremento abnorme, raggiungendo valori medi su 24 ore quasi tripli rispetto al normale limite giornaliero, fissato a 50 microgrammi per metro cubo, e un livello pari a 1.000 microgrammi per metro cubo nella prima ora dopo la mezzanotte"

Città e Comuni che hanno vietato i botti di Capodanno 2024

Per tutti questi motivi, i sindaci di numerosi Comuni e città italiane hanno deciso di vietare i botti di Capodanno 2024, o di limitarne l'utilizzo.

Ecco l'elenco completo delle città dove NON si potranno esplodere i botti e quali sono le sanzioni per chi non rispetta le ordinanze: