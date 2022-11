Brenda Lodigiani è una conduttrice della televisione italiana. Nota al pubblico per le sue simpatiche imitazioni di Chiara Ferragni e della collega Diletta Leotta. Solare e imprevedibile, Brenda stupisce continuamente per i suoi innumerevoli talenti emersi nel corso della sua carriera che non si ferma solo in televisione. Si tratta infatti di un'artista eclettica nonostante la sua giovane età.

Nell’articolo sveleremo qualche ricordo della sua infanzia, i dettagli della sua vita amorosa e i dettagli della sua invidiabile carriera.

Chi è l’imitatrice Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiani nasce il 30 dicembre 1987, nella città di Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, sotto il segno del capricorno. Fin da piccola ha mostrato una forte propensione alla danza e per questa ragione ha iniziato a seguire corsi di danza, classica e di modern jazz, in simultanea al suo percorso di studi scolastici.

Nonostante i suoi numerosi impegni, la trentacinquenne lavora come istruttrice di danza.

Osservando i suoi profili social si può notare che non li usa spesso. Su Instagram, per esempio, compaiono pochi scatti di famiglia e del loro pastore tedesco.

Vista la sua discrezione, Brenda non ha mai rivelato molto sulla sua vita privata. Di lei sappiamo che è felicemente fidanzata da diversi anni e ha due figli che ama tantissimo. Non si conosce però la città in cui lei e il suo compagno hanno deciso di condurre la loro vita familiare.

Tutto sulla carriera: tv, cinema e teatro

Il suo primo approdo in tv lo si deve al suo talento come ballerina: Brenda Lodigiani ha partecipato alla trasmissione di “Central Station” che andava in onda sul canale Comedy Central. In tv e nella vita si distingue per la sua disponibilità, gentilezza e il suo essere sempre sorridente. Questo suo carattere e la sua versatilità le hanno permesso di diventare presentatrice di alcuni programma in onda su tv Disney Channel. Questa esperienza le ha permesso di raggiungere la popolarità. Inoltre, ha partecipato a diverse trasmissioni di Sky, Mtv e Rai.

La dedizione al lavoro e allo studio le hanno aperto prima le porte nel mondo del cinema, con una parte nel film “Un fidanzato per mia moglie” del 2014, poi nel teatro. Nel 2018 si è unita al cast della trasmissione Mai dire talk e, dallo stesso anno, ha iniziato una splendida e duratura esperienza presso Quelli che il calcio.

Anche in ambito professionale emerge la discrezionalità di Brenda: infatti non si conoscono informazioni su quanto guadagna.

Chi è il fidanzato di Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiana dopo una delusione amorosa avuta al suo arrivo su Mtv, di cui non si conoscono i dettagli, ha incontrato Federico Teoldi. Tra i due è scattata la scintilla che, grazie all’assenza di popolarità del suo fidanzato, ha portato Brenda e Federico a consolidare un rapporto lontano dai gossip. Sul suo fidanzato si sa solo che è molto legato alla famiglia e che svolge l’attività di fotografo. Nel 2017 sono diventati genitori della piccola Olivia e nel 2020 è nato il loro secondo genito.

