Mancano poco meno di tre settimane all’inizio del programma di Maria De Filippi atteso da molti italiani, infatti Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo lunedì 19 settembre, nella fascia oraria pomeridiana delle 14.45.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, oltre a Tinì Cansino, saranno ovviamente gli opinionisti anche in questa nuova stagione, ma quello che più incuriosisce è conoscere appunto i quattro tronisti che stanno rilasciando il loro video di presentazione proprio in questi giorni.

Scopriamo insieme chi è Lavinia Mauro, una dei nuovi tronisti menzionati poco sopra.

Lavinia Mauro: chi è, lavoro e studi

La nuova tronista di Uomini e Donne è una ragazza di 26 anni, vive a Roma e ha già partecipato al programma in una stagione precedente, in quanto ex corteggiatrice di Nicolò Brigante. Inoltre ha recitato in Il ragazzo della Giudecca, film di Alfonso Bergamo, e nel 2015 ha partecipato all’opera teatrale Aria Condizionata di Riccardo d’Alessandro.

Nella vita studia Scienze politiche e relazioni internazionali all’università Luiss di Roma e racconta che le mancano sei esami alla laurea, di cui due che dovrà sostenere settimana prossima: Organizzazione e contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici e Spagnolo.

La Mauro condividerà il trono con l'altra nuova tronista Federica Aversano.

La famiglia e le passioni della nuova tronista

La famiglia di Lavinia Mauro comprende, oltre a lei, il padre avvocato, la madre imprenditrice e la sorella ingegnere, a cui Lavinia tiene molto anche se, ammette, litigano spesso. La futura tronista, inoltre, si sente molto legata alla madre e definisce il padre “tanto giovanile quanto all’antica”, ma dichiara anche di sentirsi fortunata per come l’hanno cresciuta, senza farle mancare niente.

Inoltre, Lavinia Mauro si definisce grata per il fatto che i genitori hanno sempre tenuto all’educazione delle figlie, permettendo loro di frequentare le migliori scuole. Nel tempo libero, invece, sono molte le attività che l’hanno tenuta impegnata, tra cui nuoto, equitazione, danza, ginnastica artistica e pattinaggio sul ghiaccio.

L’uomo ideale di Lavinia Mauro

Nel suo video di presentazione, la nuova tronista descrive anche le caratteristiche che deve avere l’uomo che sta cercando, che deve essere preferibilmente uno sportivo, paziente, tenace e non farla annoiare, perché, dichiara, tende a perdere facilmente l’entusiasmo iniziale.

Lavinia si definisce una persona molto diretta e con uno spiccato sesto senso, che le permette di capire velocemente se una persona le piace o meno, ma vuole che sia l’uomo a fare il primo passo. A Uomini e Donne spera di provare emozioni forti che non prova da tempo e di vivere un’esperienza bella, leggera e spensierata, promettendo che lei ci metterà il cuore.

