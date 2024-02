Ecco come riconoscere chi ti dona energia positiva: 10 segnali infallibili

Ci sono persone che, più di altre, riescono a trasmettere energia positiva e ci fanno bene, in tutti i sensi. Come riconoscerle? Ci sono alcuni tratti distintivi, comuni, alle persone positive.

In alcuni casi non ce ne accorgiamo o non riusciamo a vederle, ma esistono persone attorno a noi che, più di altre, riescono a trasmettere energia positiva.

In amicizia, in amore e persino in ambito familiare si tratta di quelle persone con le quali cercare di trascorrere la maggior parte del proprio tempo, abbandonando le relazioni tossiche, che minaccio il benessere emotivo, psicologico e anche fisico.

Se nella tua vita c’è almeno una persona che ti dona energia positiva, tienila stretta. Come riconoscere queste persone?

Chi emana energia positiva?

Sono poche, molto rare e chi le trova deve sentirtisi molto fortunato. Sono quelle persone che riescono ad emanare energia positiva. Si tratta di tutte quelle amiche e quegli amici che, forse in una concezione antica, ma sempre vera, si definiscono “veri”.

Le persone che emanano energia positiva sono e restano allegre e propositive. Non bisogna pensare che non sentano dolore o non siano mai tristi, ma non si fanno sopraffare dai sentimenti negativi e riescono sempre a cogliere, riconoscere e godere di tutte le cose belle e positive che la vita offre.

Infatti, chi emana energia positiva apprezza la vita, ride tanto ed è ottimista. Tutti comportamenti e modi di essere che vengono trasmessi anche a chi le è accanto. Ma soprattutto, chi emana energia positiva vive relazioni sane, all’insegna del rispetto reciproco, della fiducia e del benessere di entrambi.

Come riconoscere energia positiva?

Il loro tratto distintivo è il sorriso sulle labbra. Quel sorriso vero, sincero e disinteressato. Quel sorriso che non nasconde, ma rivela e che è in grado di donare la stessa allegria agli altri, anche nei momenti di più difficili.

Dovrebbe essere molto semplice da individuare, ma, spesso, non si riesce a riconoscere l’energia positiva che emana una persona.

Ci sono, in realtà, una serie di tratti distintivi, più o meno comuni, a tutte le persone che sanno donare energia positiva e che ci fanno bene.

Come riconoscere una persona positiva?

• Sa donarti un sorriso, anche nei momenti bui;

• Si trova, esattamente, dove vuole essere;

• Si prende cura del suo corpo e della sua mente;

• Trova il lato positivo di ogni aspetto, sempre rimanendo con i piedi per terra;

• Parla poco degli altri;

• Ti dà consigli disinteressati e ama ascoltarti;

• Sa affrontare i problemi;

• Rispetta se stessa e gli altri;

• Dialoga con calma.

Come si fa ad attirare la positività?

Quante volte, ironicamente o no, avete pensato di portarvi dietro la nuvoletta di Fantozzi? È capitato a tutti di avere giornate grigie, per non dire nere, in cui è capitato di tutto: dimenticare le chiavi di casa, perdere il portafogli, fare tardi al lavoro a causa di una deviazione.

Si tratta di eventi che possono portare l’umore di chi li vive a diventare negativo e pensare di attrarre la negatività. Invece, si deve attirare la positività. Non è molto difficile e, a volte, basta un pizzico di fortuna.

Alcune persone riescono ad irraggiare, con la loro positività, mettendo di buon umore anche chi pensa di avere sempre sulla testa la nuvola di Fantozzi.

Come attirare energia positiva? Non ci vuole tanto, basta anche un sorriso che coinvolge e illumina i propri occhi anche durante le giornate più nere e difficili. Un sorriso può migliorare l’umore di chi lo elargisce e anche di chi lo riceve.

L’energia positiva può essere attirata anche meditando, praticando Yoga. Si tratta di un buon esercizio per la propria mente, molto semplice e a cui serve solo un ritaglio della propria giornata.

La pratica meditativa ha l’enorme potere di allontanare l’ansia e donare una mente libera e leggera. Sono necessari anche pochi minuti al giorno da dedicare alla propria mente, ascoltando il respiro, concentrandosi su un colore, un oggetto o con una musica leggera come sottofondo. In alcuni casi, va più che bene anche il silenzio.

Come evitare di assorbire le energie negative degli altri?

Chi nel corso della propria vita, durante l’adolescenza o in età adulta, non ha avuto una relazione tossica? Probabilmente, pochi fortunati.

Non bisogna pensare che le relazioni tossiche sia solo in amore, ma sono molto più diffuse in amicizia - se così si può chiamare.

Le relazioni tossiche minacciano il benessere emotivo, psicologico e perfino quello fisico. Si tratta di un argomento, per alcuni versi, molto difficile perché non sempre è facile riconoscere chi ci trasmette energia negativa, ovvero quell’energia diametralmente opposta a quella carica di positività di una relazione pulita e buona.

Anche se si pensa che quella persona, come un’amica, ci faccia sentire bene, in realtà non è così. Non bisogna rimanere in silenzio, ma si deve sempre comunicare il disagio che si sta vivendo, soprattutto se cresce giorno dopo giorno.

Se la comunicazione non è efficace, allora l’unica strada è quella di allontanarsi e tenere quanto più lontano possibile tutte quelle persone, quelle amicizie sbagliate, che non si ha voglia di frequentare.

