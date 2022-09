Oltre che per la longevità, sobrietà e senso del dovere, la Regina Elisabetta si è contraddistinta anche per una vita molto particolare, caratterizzata da eventi e fatti anche bizzarri. Ecco 10 curiosità sulla compianta Elisabetta II.

La scomparsa della Regina Elisabetta ha scosso l’opinione pubblica, che la ricorderà come la Sovrana col regno da record. Oltre che per la longevità, sua e del suo lungo regno, comunque, la monarca del Regno Unito si è contraddistinta anche per una vita molto particolare, caratterizzata da curiosità e fatti abbastanza bizzarri.

Vogliamo ricordare la Regina Elisabetta così, analizzando le curiosità più interessanti che l’hanno vista come protagonista.

Curiosità sulla Regina Elisabetta: un regno da record

Lo accennavamo in apertura: il regno della Regina Elisabetta II può essere considerato come un regno da record. Il 9 settembre 2015, infatti, la regina è diventata la monarca donna più longeva della storia. In tale data, ha anche superato la sua trisavola, la Regina Vittoria, che vantava un regno di 63 anni, sette mesi e due giorni, fino al 1901.

Sua Maestà Elisabetta II, che si è spenta a 96 anni, ha regnato per ben 70 anni.

Solo due regnanti uomini sono riusciti a regnare così a lungo nel tempo: il re di Francia Luigi XIV, che ha regnato più di 72 anni ed il sovrano thailandese Bhumibol Adulyadej, morto nel 2016 con alle spalle un regno di 70 anni e quattro mesi.

La monarca si è anche contraddistinta per i suoi numerosi viaggi nel mondo. Ha infatti visitato più di 120 Paesi e sei continenti. Anche questo è un record per Queen Elizabeth, che ad oggi detiene il titolo di monarca ad aver visitato il maggior numero di Paesi.

Altra curiosità che riguarda la Regina Elisabetta è che è stata la prima monarca ad essere incoronata in diretta televisiva. Il 2 giugno 1953, data della sua incoronazione presso l’Abbazia di Westminster, le telecamere vennero ammesse per la prima volta nella storia della Corona inglese.

In questo modo, l’incoronazione venne filmata e più di 277 milioni di persone sparse per il mondo assistettero all’incoronazione. L’unico momento che non è stato possibile filmare con le telecamere è stato il rito della sacra unzione della Regina con l’olio santo.

Elisabetta II ha lavorato come meccanico di camion

Tra le particolarità che hanno caratterizzato la vita della Regina Elisabetta, come non citare la curiosità che riguarda il suo lavoro prima di diventare sovrana? Elisabetta è stata la prima donna della famiglia reale inglese a servire le forze armate a tempo pieno.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, si mise a disposizione dell’esercito per aiutare con la riparazione di camion e veicoli militari.

Anche se è molto difficile immaginare la Regina nei panni di un meccanico, la futura regina servì il proprio Paese in maniera attiva durante il secondo conflitto mondiale riparando e guidando mezzi militari.

La Regina Elisabetta e la sua passione per i Corgi

Tra le curiosità relative alla Regina, ricordiamo quella che riguarda la sua passione per la natura e la campagna. Oltre ad andare regolarmente a cavallo, Queen Elizabeth possedeva numerosi animali: la monarca, in quanto tale, era tra l’altro proprietaria di balene, delfini, storioni, cigni e focene del Regno Unito.

Ma la grande passione di Sua Maestà erano i cani di razza Corgi. Una passione già confermata nel 1947, quando la Regina Elisabetta portò con sé in luna di miele la sua cagnolina Susan.

Non a caso, dunque, Vanity Fair ritrasse la Regina in copertina in occasione del suo novantesimo compleanno proprio con quattro dei suoi amatissimi Corgi.

Altri eventi bizzarri che hanno caratterizzato la vita di Elisabetta II

Tra le bizzarrie per cui la Regina Elisabetta verrà ricordata, non solo nel Regno Unito ma nel mondo intero, c’è una curiosità davvero particolare. La sovrana festeggiava il suo compleanno due volte l’anno. La data di nascita ufficiale della Regina Elisabetta II è il 21 aprile, ma è d’uso, dal 1748, che i regnanti sul trono d’Inghilterra festeggino anche il primo weekend di giugno.

L’usanza venne introdotta, per l’appunto a partire dal 1748, dall’allora re Giorgio II. Il monarca era nato a novembre e, per avere la possibilità di festeggiare pubblicamente il proprio compleanno, introdusse l’usanza di festeggiare in primavera la nascita del regnante. In questo modo, le probabilità di avere un festeggiamento pubblico con un bel tempo sarebbero aumentate.

Un altro fatto da ricordare è il soprannome privato di Elisabetta II: pochissime erano le persone della cerchia famigliare della sovrana che avevano il permesso di utilizzarlo.

Altra curiosità degna di nota che riguarda la vita della Regina è legato al suo luogo di nascita. Quella che sarebbe diventata la futura Queen Elizabeth nacque infatti nel 1926 prezzo il numero 17 di Bruton Street, nel Quartiere Mayfair di Londra.

Niente palazzo reale, dunque: la nascita della Regina avvenne in una casa che apparteneva ai suoi nonni materni. La curiosità più interessante e, dobbiamo ammetterlo, bizzarra è che l’edificio in questione venne demolito nel 1937. Hanno preso il suo posto degli edifici che ospitano uffici ed un ristorante cinese della catena Hakkasan.

Potremo ricordare, infine, Sua Maestà come la monarca senza documenti. Era, infatti, l’unica donna inglese ad avere la possibilità di andare in giro senza mostrare alcun documento di riconoscimento.

Questa particolare licenza riguardava anche la patente: la Queen era libera di guidare senza doversi preoccupare di mostrare la patente di guida.