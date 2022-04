Diavoli, la serie tv con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey è arrivata alla sua seconda stagione e sta riscuotendo sempre più successo tra i fan del genere thriller. Il terzo e il quarto episodio saranno disponibili da stasera 29 aprile 2022 dalle 21.15 su Sky Atlantic. In attesa di poterli vedere, ecco tutte le anticipazioni. Diavoli 2: tutte le anticipazioni sul terzo e il quarto episodio Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey) convince Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) nel coinvolgimento della Cina nella Brexit, cosa che fa accrescere sempre di più i sospetti su Wu Zhi (Li Jun Li) e Li Wei (Joel de la Fuente). Massimo aiuta quindi Dominic a sabotare gli investitori cinesi della NYL metendo a rischio la sua amicizia con Oliver (Malachi Kirby) che scopre a sua volta che qualcuno gli ha messo i bastoni tra le ruote, rovinandogli un'importante occasione di lavoro al di fuori della compagnia. Ma il karma, a quanto pare, è sempre pronto ad intervenite facendo riaffiorare un segreto che mette a rischio la posizione di Massimo all'interno della NYL l'azienda che nel frattempo inizia una vera e propria battaglia con la nuova SPAC di Dominic per assicurarsi la proprietà di un'importante social media nonché di un grosso affare dei cinesi sull'energia nucleare. Massimo continua le proprie personalissime indagini per cercare la verità sulla Brexit e scopre una morte sospetta collegata all'azienda dei sondaggi, cosa che attirerà l'attenzione dei responsabili dell'omicidio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)







Tematiche della serie Le tematiche affrontate in Diavoli, come è facilmente intuibile dalla descrizione delle puntate, sono davvero molto attuali. Nella seconda stagione oltre alla Brexit, ovvero l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è già stato affrontato, per esempio, anche il tema del Covid. Un'altra importante tematica di cui si parla nella vita di tutti i giorni e che si riflette anche sulla serie tv è la questione ambientale e in modo più specifico e tecnico la green economy. Spazio anche ai nuovi modi di comunicare, come i social media, che stanno acquistando sempre più importanza non solo per gli utenti privati, ma anche per le grandi aziende, organizzazioni e addirittura partiti politici. Per capire la serie di grande importanza sono anche le sigle come PIIGS, QE, CDS e così via. Per questo sono nati diversi video online e articoli che ne spiegano i significati. Non solo streaming Le tematiche citate in Diavoli si spostano anche su podcast, un nuovo modo di "ascoltare" che dopo aver conquistato l'America sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Dopo un primo debutto su Spotify infatti, il podcast coprodotto da Sky e Lux Vide è sbarcato anche su tutte le altre piattaforme. Nell'innovativo podcast di Diavoli vengono affrontati in modo più approfondito tutte le tematiche citate precedentemente e che caratterizzano la nuova stagione della serie tv. Anche qui possiamo sentire la voce di Alessandro Borghi, insieme a quelle di Massimo Temporelli e Guido Maria Brera che con l'aiuto di esperti, scavano profondamente nelle questioni che riguardano l'attualità, passando anche per i complessi ma importantissimi temi dell'economia e della finanza.

Arianna Giago