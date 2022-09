É arrivata la risposta di Elettra Lamborghini ai ripetuti appelli che le sono stati rivolti dalla sorella Ginevra che attualmente è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip e che nelle ultime due settimane ha più volte parlato, sia durante la puntata, che durante le dirette, del suo rapporto con la celebre sorella.

Era intervenuta sulla questione già durante le precedenti puntate, con una storia Instagram rimossa dopo pochissimi minuti, dove condivideva la canzone di Fabri Fibra "Mal di stomaco" che cita: "Non mi passa il mal di stomaco, certi fatti mi danno il vomito", lasciando presagire che Elettra non sarebbe riuscita a rimanere in silenzio ancora per molto.

Elettra Lamborghini risponde via Instagram alla sorella Ginevra

Due storie pubblicate in sequenza, prima la diffida inviata al programma e poi un lungo sfogo dove punta il dito contro la sorella e il suo comportamento al GfVip.

Elettra Lamborghini afferma a gran voce di non avere alcuna intenzione di parlare pubblicamente di fatti personali che riguardano la sua famiglia e soprattutto lascia intendere che dietro la sua lite con la sorella Ginevra non ci siano problemi da ricercarsi nell'infanzia, ma ben altro.

Dal testo della diffida scopriamo che Ginevra Lamborghini era stata messa al corrente della situazione dal legale della sorella, ben un mese prima di entrare nella casa del Grande Fratello, avrebbe dunque mentito quando si è mostrata sorpresa alla notizia che le è stata comunicata da Alfonso Signorini in puntata a questo proposito.

Nel suo sfogo su Instagram inoltre, Elettra sottolinea di non aver ricevuto dalla sorella nessuna lettera di scuse o altri gesti conciliatori da parte sua, facendo sorgere ancor più domande sulla versione di Ginevra; ma soprattutto definisce come "un triste spettacolo" quello che viene raccontato di lei nella trasmissione di Canale 5 e che non intende in alcun modo prenderne parte e risolvere in diretta tv i suoi problemi familiari.

Svelata la verità sulla lite di Elettra Lamborghini con la sorella Ginevra?

Nelle ultime ore però, stanno nascendo dei sospetti che sembrano via via sempre più fondati sulle reali motivazioni che avrebbero portato allo scontro tra le due sorelle.

Sembrerebbe infatti che Sofia Giaele De Donà, anche lei concorrente del GfVip, avrebbe confessato alla compagna Nikita che alcune sua amiche in comune con Elettra, le avrebbero confidato il vero motivo dietro la lite e che la stessa De Donà avrebbe definito "da denuncia".

A quanto pare, Ginevra avrebbe registrato un video di nascosto alla sorella Elettra e avrebbe minacciato di venderlo ai giornali, comportamento che avrebbe portato quest'ultima a decidere di tagliare definitivamente i ponti con la sorella.

A sostegno di questa tesi, poche ore fa è arrivato un indizio che pare inequivocabile. Elettra infatti avrebbe messo mi piace a un tweet che parla esattamente di questa ipotesi.