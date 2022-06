Elodie è inarrestabile e sicuramente si può parlare di lei come una delle protagoniste indiscusse dell'estate 2022. Dopo "Bagno a mezzanotte" che ha aperto la stagione conquistando le classifiche radiofoniche, la cantante è pronta a farci ballare ancora una volta con un nuovo brano dal titolo "Tribale". Ecco allora tutti i dettagli che abbiamo sul testo del pezzo che promette di essere il nuovo tormentone.

Elodie, tutto quello che sappiamo sul testo di "Tribale" la nuova hit della cantante

Dal 10 giugno 2022 accendete la radio ed alzate il volume! Dopo solo 3 mesi dal successo del suo ultimo singolo Elodie promette ancora faville con "Tribale", brano prodotto da Itaca scritto a sei mani dall'interprete ex concorrente di amici, la cantautrice Fedrica Abbate e Jacopo Ettorre, nome che non suonerà nuovo agli appassionati di musica indie.

Sin dai suoi primi esordi in televisione, prima provandoci con X Factor e poi conquistando il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi, Elodie ci ha abituati al suo essere camaleontica, sia nei look (dal pixie cut rosa shocking alle lunghissime treccine in stile afro) sia ovviamente nelle sue canzoni.

Un minimo comune denominatore delle sue canzoni comunque rimane senza dubbio la seduzione. Lo abbiamo visto con "Margarita", il singolo pubblicato con Marracash, con cui ha avuto una relazione che, si vocifera, non sia mai del tutto finita, con "Vertigine" e poi ancora con "La coda del diavolo", pubblicato invece insieme a Rkomi, che dopo il Festival di Sanremo è pronto a sedersi proprio al tavolo dei giudici di X Factor.

Per quanto riguarda "Tribale", come succede con tutte le canzoni sotto embargo, prima della data d'uscita ufficiale è difficile sapere qualcosa in più su testo e le sonorità e, consapevole di questo, Elodie ha lasciato ai propri fan un piccolo indizio sulla sua pagina Instagram che conta più di 2milioni di follower. Insomma, per creare "hype", come si suol dire.

Il post Instagram con l'indizio "hot"

I Millennials, ovvero la generazione nata tra gli anni '80 e la fine degli anni '90, si ricorderanno sicuramente la famigerata vita bassa che andava tanto di moda negli anni 2000. Spesso, e lo si poteva notare soprattutto in estate, la vita bassa era accompagnata da tatuaggi tribali, veri o con henné, che decoravano la schiena di ragazze e ragazzi all'altezza del bacino.

Con tutta probabilità è proprio questa la moda del passato a cui si è voluta ispirare Elodie. La foto pubblicata su Instagram infatti mostra la schiena della cantante, che indossa un paio di jeans a vita bassa appunto e un perizoma nero con tribale metallico come decorazione. Un'immagine sensuale, senza dubbio, che ha collezionato tantissimi like.

Chissà se, con "Tribale", dopo il ritorno della vita bassa rilanciata da grandi brand come Miu Miu, tornerà definitivamente la "combinazione" (tanto amata quanto detestata se non addirittura rinnegata) con perizoma e tatuaggio in vista. Nel frattempo, godiamoci questo nuovo brano della nostra Elodie!