Fedez e J-Ax annunciano l'amicizia ritrovata e sono pronti a cantare insieme in concerto a Milano per la felicità dei fans. Ecco tutte le informazioni sull'evento, quando si terrà e gli artisti che ne prenderanno parte.

Insieme hanno conquistato San Siro e, ancora una volta, insieme, si apprestano a conquistare anche Piazza del Duomo a Milano. J-Ax e Fedez si sono riavvicinati dopo quattro anni di silenzi a causa di un litigio e ora sembrano essere più carichi che mai, pronti a calcare insieme un altro palco. Ecco tutti i dettagli.

Fedez e J-Ax in concerto a Milano: ecco tutti i dettagli su quando e dove si svolgerà l'evento

Dopo aver lasciato su Instagram tutti i segnali di un riavvicinamento, di recente Fedez e J-Ax avevano mandato in visibilio i propri fan con una foto che li ritraeva abbracciati sulla terrazza di casa Ferragnez mentre nella caption dello scatto annunciavano un nuovo sodalizio. "Non sarà una canzone insieme" avevano fatto sapere i due e in effetti insieme faranno direttamente un concerto!

"LoveMI", è questo il nome dell'evento con cui nella giornata di lunedì 23 maggio 2022, i due artisti hanno ufficializzato la nuova collaborazione con una conferenza stampa a Palazzo Reale a Milano: J-Ax e Fedez, come dicevamo, si ritroveranno sul palco insieme per un concerto di beneficenza che coinvolgerà tantissimi altri artisti molto apprezzati, soprattutto tra le nuove generazioni di ascoltatori della musica Rap e Hip-Hop, generi con cui sia Fedez che J-Ax hanno iniziato la propria carriera musicale.

Sappiamo che si tratterà di un evento totalmente gratuito e che si terrà in Piazza del Duomo a Milano nella serata del 28 giugno 2022, a partire dalle 18:00. I fondi raccolti durante la serata grazie anche agli sponsor che hanno deciso di unirsi alla causa, saranno devoluti alla fondazione Together to Go (Tog) specializzata nella riabilitazione di bambini con problematiche neurologiche complesse.

L'impegno di Fedez dopo il tumore al pancreas e gli ospiti previsti nella scaletta

Come ha raccontato lo stesso Fedez nei giorni scorsi, quello del concerto è un progetto davvero ambizioso che lo ha visto impegnato sin dai giorni della sua degenza in ospedale in cui era ricoverato per essere operato al pancreas a causa di un tumore dal quale, fortunatamente, sembra si stia rimettendo molto velocemente grazie alla fisioterapia.

Nello stesso periodo avrebbe anche iniziato a sentirsi con J-Ax, distruggendo così un grande e fastidioso muro di silenzi che aveva diviso i due in tutti questi anni. Una lontananza che per entrambi ha significato una grossa perdita soprattutto in campo affettivo.

Tra gli ospiti previsti in scaletta, secondo la locandina pubblicata in entrambi i profili Instagram dei due cantanti, ci saranno Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Paulo, Cara, Frada e Mydrama. Ci saranno poi altri special guests che verranno sicuramente annunciati a ridosso dell'evento.

Per i fan del duo e degli altri cantanti che si esibiranno sul palco insieme a loro non c'è nulla da temere! Il concerto infatti non sarà esclusiva della piazza meneghina, ma sarà trasmesso anche su Italia Uno. Mediaset infatti è una degli sponsor.