I 10 film più belli di Natale che non tramonteranno mai e dove vederli

Dai classici ai film che vengono trasmessi ogni anno in TV, passando per i capolavori animati, fino a horror natalizi. Ecco i film di Natale più belli da vedere o rivedere.

È arrivato quel periodo dell’anno fatto per trascorrere del tempo in famiglia o con gli amici, gustare delizie della tradizione e… vedere film di Natale!

Tantissime sono le pellicole a tema che ci accompagnano sin da quando siamo bambini. E, nonostante i tanti anni trascorsi, ancora oggi amiamo rituffarci in quelle magnifiche atmosfere.

Eppure, non è detto che tu abbia visto tutti i film di Natale più belli che esistono. Potresti non aver ancora visionato alcuni capolavori che sono rimasti nella storia o, semplicemente, potresti voler ritrovare la magia – e un pizzico di nostalgia – in quelli che hanno caratterizzato il Natale sin da quand’eri piccolo.

Ebbene, in entrambi i casi, questo elenco di alcuni dei più bei film di Natale ti sarà utile per recuperare vecchie perle o conoscerne di nuove. Cominciamo subito!

Canto di Natale di Topolino

Era il 1983 quando la Walt Disney regalò a grandi e piccini un film diventato un grande classico che ancora oggi rivediamo con entusiasmo.

Parliamo del Canto di Natale di Topolino, la rivisitazione del racconto di Charles Dickens che vede Paperon de’ Paperoni vestire il ruolo di Scrooge – quale miglior personaggio! –, Topolino nei panni dell’impiegato sottopagato Bon Cratchit e Pippo in quelli del fantasma di Jacob Marley.

Una vera e propria perla animata, da rivedere con tutta la famiglia. E, se qualcuno non l’avesse ancora mai vista, ovviamente da non perdere e rivedere su Disney+.

Elf – Un elfo di nome Buddy

Elf è un film di Natale che riesce a riunire tutta la famiglia davanti alla TV. E non è difficile che venga mandato in onda proprio durante le feste natalizie.

È divertente seguire le vicende di Buddy, un bambino “adottato” da elfi che, arrivato ai suoi 30 anni, scopre la verità sulle sue origini e parte per New York alla ricerca del suo vero padre.

Divertente, ma anche tenero, Elf va visto anche solo una volta nella vita ed è possibile farlo grazie a Apple TV.

Il Grinch

Rimaniamo sui grandi classici, per non farci mancare niente: c’è sempre chi, in famiglia o nel gruppo di amici, mette il broncio a ogni Natale.

Ebbene, in questi casi, perché non proporre di vedere Il Grinch che ora è anche disponibile su Netflix? La pellicola, del 2000, vede protagonisti il favoloso Jim Carrey nei panni del mostro misantropo e una piccolissima Taylor Momsen che interpreta la bambina che lo convince a festeggiare il Natale.

Una poltrona per due

Potevamo mai non inserire Una poltrona per due in questo elenco dei film di Natale più belli? Ovviamente no.

Classico che ormai viene mandato in onda ogni Vigilia di Natale da anni, è diventato un appuntamento quasi richiesto. In fondo, è un film divertente, delicato e che vede gli splendidi Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis assieme.

Molto probabilmente verrà trasmesso il 24 dicembre, ma se così non dovesse essere potrai trovarlo su Prime Video.

Nightmare before Christmas

Cominciamo ora con i film che davvero hanno monopolizzato le feste natalizie della nostra infanzia.

Nightmare before Christmas, capolavoro in stop-motion diretto da Henry Selik e prodotto da Tim Burton, dovrebbe essere visto almeno due volte l’anno: la prima ad Halloween e la seconda proprio a Natale. E anche se trascorre ben poco tempo tra l’una e l’altra festività, chi lo ha visto può assicurare che non annoia mai.

Lo puoi trovare su Disney+.

Edward mani di forbice

Rimaniamo nell’universo burtoniano, perché il grande regista ci ha regalato un’altra perla per il Natale: come dimenticare Edward mani di forbice, una storia di inclusione, di accettazione ma anche di amicizia e di amore.

Un eccezionale Johnny Depp e una meravigliosa Winona Rider contribuiscono ad alzare il livello grazie a un’interpretazione eccezionale.

Da vedere nei giorni di festa, ma è bene avvertirvi: preparate i fazzoletti perché sul finale ce n’è davvero bisogno!

La vita è meravigliosa

Nonostante sia un film del 1946, La vita è meravigliosa di Frank Capra è ancora oggi un film di riferimento durante le feste natalizie che oggi possiamo rivedere su Apple TV.

Benché il film cominci con un tentato suicidio, l’atmosfera magica e il divertente rapporto tra il protagonista e il suo angelo custode, che nell’aiutarsi sta conquistandosi le ali, lo rende un film adatto a tutta la famiglia. E che, anzi, è capace di insegnare tanti valori di cui parliamo durante il periodo natalizio: primo su tutti, l’importanza della vita.

L’amore non va in vacanza

In questa lista dei film di Natale più belli non può certo mancare almeno un film romantico.

Per non scontentare nessuno, consigliamo allora L’amore non va in vacanza (The Holiday in originale), tra i più recenti di questa lista, datato 2006. Disponibile ora su Prime Video, la commedia romantica fa intrecciare le vite di quattro personaggi che riescono finalmente a ritrovare l’amore, anche quando sembrava ormai impossibile.

Black Christmas

Amanti dell’orrore, non ci siamo mica scordati di voi. Per i veri appassionati, ci sentiamo di consigliare un film diventato un cult horror di Natale: Black Christmas, film del 1974.

C’è anche un remake del 2015, ma il consiglio è visionare innanzitutto la pellicola originale. Uno slasher perfetto ambientato proprio durante il periodo delle vacanze natalizie: c’è qualcuno, infatti, che terrorizza le studentesse di una confraternita.