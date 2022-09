La showgirl giudice di X Factor e l’attore palermitano sono stati paparazzi insieme a Roma. Chi è e cosa sappiamo su Francesco Scianna, nuovo amore per la ragazza di Non è la Rai.

Per Ambra Angiolini, giudice di X Factor, attrice e conduttrice amatissima dagli italiani ci sarebbe un nuovo amore. Si tratta di Francesco Scianna che, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe il suo nuovo fidanzato. I due hanno lavorato insieme a teatro e sono stati recentemente paparazzati a Roma in atteggiamenti inequivocabili. Tra i due sicuramente c’è una forte intesa. Scopriamo di più su di lui, dalla vita privata alla carriera.

Il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini è Francesco Scianna, ecco chi è

Lo abbiamo visto come attore protagonista nel film Baarìa, di Giuseppe Tornatore, il ruolo che lo ha reso famoso e acclamato dal pubblico. Ora Francesco Scianna è in una relazione con Ambra Angiolini la quale avrebbe archiviato definitivamente il flirt con il funzionario Gianluca Romano.

Francesco e Ambra sono stati avvistati a Roma seduti a tavolino di un bar e poi a passeggio in atteggiamenti affettuosi, tra sguardi d'intesa e abbracci. Secondo il settimanale Diva e Donna la passione tra loro è tangibile e apre le porte ad un nuovo fidanzamento.

Già in passato Scinna è stato legato sentimentalmente con altre attrici della scena italiana, parliamo di Matilde Gioli e Francesca Chillemi, presto in tv con Can Yaman in “Viola come il mare”.

Francesco Scianna, chi è e carriera dell’attore palermitano

Originario di Palermo, Francesco Scianna è nato nel 1982 e ha iniziato ben presto la carriera come attore di teatro, sua vera passione coltivata fin dai tempi del liceo. Successivamente ha debuttato in tv in alcune fiction e film tra cui Il più bel giorno della mia vita e L’odore del sangue, La luna e il lago, Il capo dei capi. Il ruolo più importante della sua carriera è stato quello di Peppino Torrenuova, protagonista del film di Tornatore Baarìa insieme a Margareth Madè. Attivo nel mondo della moda, è stato il volto prescelto da Dolce & Gabbana per la campagna pubblicitaria del 2012.

Leggi anche: Silvia Slitti, chi è la proprietaria di casa dove Ambra Angiolini è in affitto