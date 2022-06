L'11 giugno 2022 le strade di Roma saranno invase dai colori, dalla musica e dall'energia del Gay Pride. Questa edizione inoltre sembra essere davvero speciale, oltre ai diritti LGBTQ+ verranno sostenuti anche quelli del popolo ucraino, si festeggeranno i 25 anni del Roma Pride e i 50 anni, tondi tondi, di Stonewall che non si sono potuti festeggiare negli anni scorsi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus.

Ecco allora tutto quello che c'è da sapere sul programma previsto per questa bellissima giornata e sul percorso della parata. Volete partecipare anche voi? Non vi resta che prendere nota e munirvi di vestiti leggeri, scarpe comode e soprattutto tanta, tantissima allegria.

L'11 giugno Roma si veste dei colori del Gay Pride: il programma e il percorso

L'11 giugno sarà solo il culmine di una settimana caratterizzata da eventi e conferenze in tema LGBTQ+. Per questa giornata, come ogni anno, sono previsti carri coloratissimi e DJ set pronti a fare ballare la marea di gente prevista per le strade. Madrina d'eccezione la bellissima Elodie, con il suo celebre brano "Bagno a mezzanotte", decretato inno ufficiale del Gay Pride 2022.

La festa del Gay Pride, come succede annualmente, sarà itinerante e percorrerà il solito tragitto al grido di "Peace&Love". Insieme ai diritti della comunità LGBTQ+ si sosterranno a gran voce anche quelli dei popoli colpiti dalle guerre, il popolo ucraino in particolare.

Abbiamo quindi pensato di riassumere il tragitto del corteo in questo articolo, per chiunque non sia mai stato alla manifestazione e, quest'anno non vuole assolutamente farsela scappare.

L'itinerario del corteo e i party come gran finale

Il corteo dicevamo, partirà alle ore 15:30 dal suo punto di ritrovo in Piazza della Repubblica per poi percorrere piazza dei Cinquecento. I colori del Gay Pride sfioreranno alcuni dei monumenti più importanti della città eterna come la basilica di Santa Maria Maggiore e il Colosseo. Punto d'arrivo, la piazza Madonna di Loreto.

I festeggiamenti dell'orgoglio gay e queer non si concluderanno con la fine del corteo, ma proseguiranno con diversi party organizzati dall'iniziativa "ADORO!" in discoteche e club gay come il Qube o il Mucca Assassina.

In alternativa in via San Giovanni in Laterano si avrà davvero l'imbarazzo della scelta: saranno tantissimi infatti i club gay pronti a festeggiare fino a tarda notte. Se volete assicurarvi un posto in uno dei locali vi consigliamo di visitare i loro siti web e accaparrarvi al più presto la prevendita! Per l'11 giugno è infatti previsto il pienone.

Possibili disagi per la viabilità

In occasione del passaggio del corteo saranno previste ovviamente alcune modifiche provvisorie alla viabilità delle strade romane, in modo da poter lasciar defluire la folla in totale sicurezza.

Attenzione quindi ai divieti di sosta nei punti interessati dal Gay Pride come via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, Piazza Santa Maria Maggiore e Piazza del Colosseo.