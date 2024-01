Chi è Greta Orsingher: età, lavoro e vita privata della nuova fidanzata di Lazza

Dopo aver rapidamente scalato le classifiche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con "Cenere", Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è nuovamente al centro del Gossip.

In questo caso, però, non si tratta di musica, ma della sua vita privata. Numerosi rumours, infatti, presuppongono l'inizio di una nuova relazione con la modella Greta Orsingher. Andiamo a conoscere la sua vita privata e alcune curiosità.

Chi è Greta Orsingher: dai trascorsi con Fedez alla relazione con Lazza

Dopo 4 mesi dalla fine della sua relazione con Debora Oggioni, Lazza sembra aver voltato definitivamente pagina. Lazza ha scelto di mantenere riserbo nella sua sfera sentimentale con Debora, senza mai rivelare i motivi della fine della loro relazione.

A colpire il cuore del rapper, attualmente, sembra essere stata la modella Greta Orsingher. Si tratta di un volto già noto nel mondo televisivo, come testimoniano la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne e al programma "La Scimmia".

Inoltre, si è fatta conoscere anche come influencer nel mondo dei social, dove condivide le foto dei suoi look e dei viaggi in giro per il mondo. Ha inoltre studiato Comunicazione, Media e Pubblicità presso l'Università Iulm.

Nel 2016 ha avuto, secondo alcune fonti, una presunta relazione con Fedez, prima che quest'ultimo incontrasse Chiara Ferragni. Greta e Fedez, avrebbero infatti trascorso le vacanze insieme a Ibiza, anche se non sono mai comparse conferme sulla loro frequentazione.

Indizi e conferme sulla presunta relazione tra Lazza e Greta Orsingher

Sono diversi gli indizi che fanno pensare all'inizio di una nuova storia d'amore tra Jacopo Lazzarini e Greta Orsingher. Tra queste, nelle ultime ore i fan hanno individuato 2 storie sospette su Instagram.

Nella prima, Lazza indossa un grembiule personalizzato con la scritta "Oggi sono goloso". Il medesimo grembiule è poi apparso nelle storie di Greta Orsingher e presuppone una connessione tra i due.

Sull'account di Greta, inoltre, emergono numerosi commenti lasciati da Lazza a partire dal 10 novembre, accompagnati da numerosi like. Che sia questa la data da cui ha preso avvio la loro frequentazione?

Infine, sembra che Lazza e Greta Orsingher, negli ultimi giorni, abbiano trascorso del tempo insieme in montagna, come rilevato da alcune foto che li vedono insieme in un ristorante a San Maurizio, in Svizzera.

Mentre i fan aspettano di avere novità ulteriori sulla coppia, non resta che attendere l'ufficialità da parte di Lazza e Greta.