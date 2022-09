Per l’attore dei Pirati dei Caraibi e di innumerevoli successi le pene d’amore potrebbero essere finite. Johnny Depp ha una nuova fidanzata, una bellissima donna in carriera lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Si chiama Joelle Rich , avvocato di professione, slanciata, castana e con occhi chiari. La nuova coppia è stata avvistata in atteggiamenti inequivocabili e secondo i rumors londinesi si frequenterebbe già da un po'.

L’incontro è avvenuto in tribunale e da allora sono inseparabili. Chi è la fiamma del tenebroso Johnny Depp? Scopriamo qualcosa in più su colei che gli ha rubato il cuore.

Nuovo amore per Johnny Depp, i paparazzi ne sono sicuri

La notizia del fidanzamento per alcuni sarebbe presunta e per altri certa. Sta di fatto che Johnny è stato fotografato diverse volte in compagnia della bella avvocatessa. Non si tratta di Camille Vasquez, come in molti avevano ipotizzato, ma di un’altra donna in carriera: Joelle Rich. I due non si sono conosciuti durante il burrascoso processo contro Amber Heard, che sta per diventare un film in tempi record, ma in una causa precedente. Tuttavia i giornalisti confermano che Joelle fosse presente in tribunale per dargli il suo sostegno morale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da hola.com México (@hola_mx)

Chi è e cosa sappiamo su Joelle Rich

Joelle Riche è un noto avvocato londinese, ha 36 anni, un matrimonio alle spalle e due figli. Di lei in realtà non si hanno molte informazioni poiché non ama stare sotto i riflettori, anzi è molto riservata. Sappiamo però che nella sua carriera ha difeso personaggi molto noti tra cui Meghan Markle duchessa di Sussex.

Secondo i tabloid americani e londinesi i due si frequentano da diversi mesi, da quando Joelle era ancora sposata. L'incontro con l’attore più affascinante però - come da lei stessa dichiarato - le avrebbe cambiato la vita.