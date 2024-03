Chi è Jorit: età, lavoro, vita privata, murales e cosa è successo con Vladimir Putin

Chi è Jorit? Lo street artist italiano ha fatto scoppiare un'enorme polemica in quanto si è reso protagonista di un selfie con il leader della Federazione Russa Vladimir Putin. L'artista non ha dunque nascosto una specie di simpatia nei confronti del capo del Cremlino anche se però ha specificato che il selfie con Putin è stato scattato per dimostrare all'Italia che il presidente russo è comunque una persona umana.

Chi è Jorit: quanti anni ha

Jorit è nato a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, un comune situato a Nord-Ovest della metropoli campana. Non conosciamo la sua data di nascita e dunque non è possibile risalire alla sua età precisa. È noto solo l'anno di nascita di Jorit: il 1990. Dunque possiamo dedurre che abbia 34 anni. Jorit è ovviamente un nome d'arte, il suo vero nome è: Ciro Cerullo.

La vita privata di Jorit: fidanzata, figli

Jorit è una persona molto riservata, tanto da non rendere nota la sua data di nascita. Dunque, visto l'amore per la sua privacy, non si conosce il suo status sentimentale. Non sappiamo se è fidanzato o sposato e nemmeno se ha mai avuto figli.

Quelle poche informazioni disponibili su Jorit si possono ricavare dal suo profilo Instagram ufficiale e verificato: @jorit, che vanta oltre 278mila follower. Nella sua biografia è scritto: Save the #HumanTribe.

Che tipo di arte fa Jorit

Jorit è uno street artist (letteralmente un artista di strada) ed è specializzato in murales. Nella maggior parte dei casi, le sue raffigurazioni sono volti di persone famose. I dettagli anatomici sono ben definiti. Le sue opere si distinguono per i segni tribali realizzati sui volti dei soggetti raffigurati. Inoltre, nei murales di Jorit, vi sono delle scritte nascoste che spesso sono un messaggio all'umanità.

Dove si trovano i murales di Jorit a Napoli

Jorit ha realizzato murales in tutto il mondo, ma i più suggestivi ed importanti si trovano nella sua città d'origine: Napoli. La sua prima opera si trova a Ponticelli, quartiere del capoluogo campano, ed è la raffigurazione di una ragazza rom. Il nome del murales è: Ael,Tutt'egual song 'e creature.

Poco distante da Ponticelli vi è Barra, dove si trova una delle opere più belle di Jorit: un tributo al movimento Black Lives Matter. Nel murales è raffigurato George Floyd, un uomo ucciso da un agente di polizia negli USA, raffigurato con delle lacrime di sangue. Accanto a Floyd vi sono anche: Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King.

Tra gli altri murales famosi di Jorit abbiamo: Gennaro, l'operaio santo (a Forcella), Esseri umani, in cui ha raffigurato Maradona ed un bambino autistico (a San Giovanni e Teduccio), il volto di Pasolini ed Angela Davis (a Scampia) e infine il volto di Nino D'Angelo (a San Pietro a Patierno).

Come contattare Jorit

Esistono diversi modi per contattare Jorit, sicuramente il più efficace è quello di compilare il form sul sito dell'artista in cui è richiesto il nome, l'e-mail e il testo del messaggio. È inoltre possibile scrivere un'e-mail all'indirizzo: info@jorit.it.

Dal momento che Jorit è molto attivo sui social network, in particolare Instagram, se ci si vuole mettere in contatto con l'artista è possibile provare a scrivergli un messaggio sperando di ricevere risposta.

