Luci di Natale più belle d’Europa: le 5 città con le luminarie natalizie più suggestive

Il Natale porta con sé armonia e voglia di stare in famiglia, passeggiando per le strade delle città innevate e godendo dell'atmosfera natalizia, che in questo periodo dell'anno si respira ovunque. Sono innumerevoli gli appassionati di luminarie, uno spettacolo di cui si può godere solo nel periodo natalizio e che attrae e aumenta l'attesa della festività più importante dell'anno.

Le luci natalizie sono un’occasione imperdibile per gli amanti del Natale e un viaggio o una gita fuori porta possono essere l’occasione per visitare le 5 città con le luminarie più belle e caratteristiche d’Europa.

Regno Unito

Nel Regno Unito, a novembre e dicembre, la città di Londra si riveste di luci che illuminano l’intera metropoli e creano l’atmosfera del Natale.

Le luminarie di Natale più belle si trovano a Oxford Street e Regent Street, famose vie dello shopping londinese, ma anche i parchi vengono addobbati con alberi e luci natalizie a tema.

Covent Garden è però considerata la location imperdibile, perché simboleggia a pieno lo spirito natalizio attraverso un albero decorato con 30.000 luci e gli innumerevoli punti luce che circondano i giardini e il quartiere.

In totale, ogni anno, si contano circa 750.000 luci che adornano la città londinese. Il periodo natalizio, per questo motivo, è visto come uno dei momenti migliori dell’anno per visitare la città e godere dello scenario luminoso.

Spagna

In Spagna, dall’ultima settimana di novembre fino all’Epifania, le strade, i quartieri e le piazze della città di Madrid si ricoprono di migliaia di luci. In totale si contano più di 230 luminarie, alcune delle quali sono realizzate da artisti e architetti.

Tra queste, la più nota è la “Grande palla di Natale”, già riproposta negli anni precedenti e composta da una sfera 3D di 12 metri di diametro e con più di 40.000 luci. È molto apprezzata dai turisti perché, grazie all’unione di luci e suoni, riproduce per tutto l’anno videoproiezioni sulla sfera.

Per ammirare le luci della città, oltre ad altre decorazioni come presepi e alberi di Natale, Madrid mette a disposizione di turisti e abitanti il “Naviluz”, un autobus a due piani che attraversa le vie più illuminate della città.

Germania

In Germania, ogni anno, la città di Colonia si trasforma in un villaggio natalizio grazie alle luci e ai suoi tipici mercatini natalizi, che attraggono visitatori da tutto il mondo.

Il monumento che più di tutti rappresenta il Natale è la cattedrale del Duomo, che si circonda di alberi e presepi. Inoltre, intorno al Duomo, è possibile passeggiare tra i mercatini natalizi, assaggiando dolci e bevande tipiche in più di 160 casette.

Accanto ai mercatini si svolgono anche spettacoli a tema natalizio, con musica e intrattenimento anche per i più piccoli.

Francia

Parigi, la città dell’amore e della moda, in occasione delle festività natalizie si trasforma, ricoprendosi di luci.

Le luminarie più belle si trovano agli Champs-Elysées, dove i caratteristici alberi della via vengono ricoperti di luci fino all’Arco di Trionfo. La Torre Eiffel, inoltre, per tutto il periodo natalizio cambia le sue luci, regalando uno spettacolo ogni ora.

Da non dimenticare la Galeries LaFayette, che ogni anno rinnova con un albero tematico il proprio aspetto e i mercatini natalizi di Notre Dame, dove poter acquistare prodotti artigianali.

Paesi Bassi

Ogni anno ad Amsterdam, nel mese di dicembre, si svolge l'Amsterdam Light Festival, una manifestazione che permette ad artisti internazionali di progettare e installare le luminarie natalizie.

Il percorso può essere fatto in biciletta, a piedi o in battello. Il tema per l’anno 2023/2024 è l’intelligenza artificiale, che esporrà luci parlanti e ponti virtuali.

