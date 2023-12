Panettone, quanto costa a Milano? Ecco i prezzi del dolce tradizionale

Il panettone è un simbolo inconfondibile del Natale, un dolce tradizionale che occupa un posto d'onore sulle tavole delle festività. Ma quanto costa realmente un panettone a Milano? E come si confronta questo costo con i prezzi in altre città della Lombardia?

Il prezzo del panettone a Milano

Secondo una recente rilevazione della Coldiretti regionale, il prezzo medio del panettone artigianale a Milano si attesta intorno ai 40 euro al chilo. Tuttavia, per un panettone di alta qualità, i milanesi possono arrivare a spendere fino a 49 euro al chilo. Questa variazione di prezzo riflette la ricchezza e la diversità dell'offerta in città, dove la tradizione pasticcera si fonde con l'innovazione.

Confronto con altre città della Lombardia

Non solo Milano brilla per il suo panettone. In altre città lombarde come Mantova e Brescia, il costo medio è di circa 44,5 euro al chilo, riflettendo l'alta qualità e l'artigianalità dei panettoni prodotti in queste aree. Varese segue con una media di 41 euro al chilo, dimostrando come la tradizione del panettone sia apprezzata e valorizzata anche in queste zone. Città come Monza, Como e Lecco, con un costo che si aggira tra i 38 e i 40 euro al chilo, mostrano una forte adesione alla tradizione del panettone, pur mantenendo prezzi leggermente più contenuti rispetto al capoluogo lombardo.

A Lodi, il costo medio leggermente inferiore, a 37 euro al chilo, suggerisce una maggiore accessibilità di questo dolce tradizionale, pur mantenendo standard elevati di qualità. Ancora più significativa è la situazione a Sondrio e Cremona, dove il prezzo medio si assesta sui 35 euro al chilo, rendendo il panettone un piacere natalizio più alla portata di un'ampia fascia di consumatori. Questa variazione di prezzo potrebbe essere influenzata da fattori locali come la produzione, la disponibilità degli ingredienti e le peculiarità del mercato regionale.

Infine, Bergamo si distingue per offrire il panettone a un prezzo più accessibile, con una media di 25 euro al chilo. Questo prezzo più basso potrebbe riflettere una diversa strategia di mercato o una maggiore enfasi sulla produzione in volume, pur conservando l'autenticità e il gusto che rendono il panettone una scelta imperdibile durante il periodo natalizio. In ogni caso, la varietà di prezzi in tutta la Lombardia testimonia la versatilità e l'ampia popolarità del panettone, un dolce che continua a essere un protagonista indiscusso delle festività in tutta la regione.

Il panettone nell'immaginario natalizio italiano

Il panettone non è solo una delizia per il palato, ma anche un elemento chiave della cultura natalizia italiana. Secondo l'indagine Coldiretti, quasi 6 tavole su 10 includono dolci tipici regionali a Natale, con il panettone presente nel 78% delle case italiane, superando persino il pandoro. Interessante è anche la tendenza all'aumento degli acquisti di questi dolci, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente.

A Milano e in altre città, si sta diffondendo l'iniziativa del "panettone sospeso", una pratica che consente ai clienti di pagare un panettone in più, da lasciare per chi non può permetterselo. Questo gesto di generosità rispecchia lo spirito natalizio e la cultura dell'inclusione e del supporto reciproco che caratterizzano la comunità milanese.

Leggi anche: Panettone o pandoro, qual è meglio? Questa è la scelta giusta se soffri di colesterolo

Spesa media delle famiglie e tendenze alimentari natalizie

La spesa media per le festività natalizie è in aumento, con una media di 115 euro a famiglia, segnando un ritorno ai livelli pre-pandemia. I menù delle festività variano tra pesce per la vigilia e carne per il giorno di Natale, con una vasta gamma di piatti tradizionali che vanno dai bolliti agli arrosti, dai fritti alle paste ripiene. Lo spumante e la frutta locale di stagione rimangono tra i prodotti immancabili sulle tavole degli italiani.

Il costo del panettone a Milano riflette la qualità e la varietà di un prodotto che è molto più di un semplice dolce: è un simbolo di tradizione, di festa e di condivisione. Mentre i milanesi e i lombardi si preparano a celebrare le festività, il panettone rimane un elemento imprescindibile, capace di unire gusto, tradizione e innovazione.

Leggi anche: La dieta per dimagrire dopo le feste esiste davvero: ecco qual è e perché è salutare