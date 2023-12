1° gennaio, ecco quali supermercati e negozi sono aperti: la lista completa

Dopo i cenoni e le feste trascorse in famiglia negli ultimi giorni dell'anno e con l'arrivo del nuovo, non manca la voglia di passare gli ultimi giorni di vacanza nei negozi o nei centri commerciali.

Altri, invece, terminate gli avanzi della Vigilia, Natale e Capodanno, hanno la necessità di passare al supermercato per comprare il necessario per sostentarsi. Ma supermercati e negozi saranno aperti il 1 gennaio? Seppur la maggior parte rimarranno chiusi, alcuni apriranno anche in questo particolare giorno. Scopriamo quali.

I supermercati sono aperti il 1° gennaio 2024?

Come tutti gli anni, dopo la notte di San Silvestro, sono pochi i supermercati che sceglieranno di rimanere aperti il 1 gennaio 2024.

È importante notare che ogni catena e ciascuna amministrazione regionale in Italia possono decidere se tenere aperti oppure chiudere i supermercati durante i giorni festivi.

Il consiglio per chiunque voglia andare a fare la spesa o acquisti il 1 gennaio è quello di visitare i siti ufficiali o contattare direttamente il punto vendita. In questo modo si potrà sapere con esattezza l'eventuale apertura o chiusura della catena stessa.

Quali sono i supermercati e i negozi aperti il primo giorno dell'anno

Come affermato in precedenza, saranno molti i supermercati che rimarranno chiusi il 1 gennaio 2024. Tra questi ci sono Esselunga, Aldi, Iper, Famila e Pam, che dopo l'apertura straordinaria del 31 dicembre rimarrà chiusa.

La Coop, invece, ha annunciato che ci saranno alcuni dei suoi esercizi che rimarranno aperti il 1 gennaio. Si tratta, in particolare, dei piccoli supermercati collocati nelle stazioni ferroviarie o nelle zone più turistiche.

Per quanto riguarda Conad, Carrefour e Bennet non sono state date delle linee generali sull'apertura o chiusura e sarà quindi necessario verificare la decisione presa dai singoli punti vendita.

Supermercati e negozi aperti il 1 gennaio 2024: da Nord a Sud pochi gli esercizi aperti

Dopo le aperture nei giorni della Vigilia e di Natale, anche nelle metropoli di Milano e Roma non saranno molti i negozi e i supermercati aperti il primo giorno del 2024.

Da Nord a Sud, infatti, sarà difficile trovare aperti anche i supermercati collocati nei centri commerciali, al cui interno neanche i negozi saranno operativi. Tra questi il centro commerciale Porta di Roma ma anche Metropoli a Milano.

Tuttavia, sempre nel capoluogo lombardo, Citylife sarà accessibile per l'area ristorazione e quella cinema, mentre i negozi rimarranno chiusi.

Di contro, anche gli outlet village, i grandi magazzini Ikea o i negozi specializzati in ambito sportivo come Decathlon non alzeranno le serrande. La stessa decisione è stata presa dai punti vendita elettronici come Mediaworld, Unieuro e Euronics.

Trovare supermercati e negozi aperti il primo giorno dell'anno sarà dunque un'impresa. La maggior parte delle persone, infatti, ha già fatto la spesa per evitare problemi durante il pranzo del 1° gennaio.

Il consiglio, quindi, è quello di creare una lista accurata di ciò che occorre e recarsi al supermercato il giorno del 31 dicembre, così da non rimanere sprovvisti.

