Questi 5 consigli sono utili per riciclare i regali di Natale senza essere scoperti

Riciclare i regali indesiderati ricevuti a Natale è una pratica ormai diffusa e potrebbe anche rivelarsi utile. Capita, infatti, che alcuni regali non siano particolarmente graditi: quella borsa che ci ha regalato un'amica non incontra il nostro gusto o il maglione che ha comprato la zia non è della giusta taglia.

Accettiamo per evitare di fare un torto ad amici e parenti, ma in fondo desideriamo disfarcene prima possibile. Questo non sempre è un male: se noi non riusciamo ad apprezzare quel regalo ci sarà sicuramente qualcuno che riuscirà a farlo al posto nostro.

Per fare questo però, è necessario mettere in atto alcune piccole precauzioni... In primis, bisogna dare una seconda vita al regalo incriminato senza farsi scoprire dalla persona che ce lo ha donato, per non farle capire che non è stato apprezzato. Quindi, segui alcuni consigli per riciclare al meglio i regali di Natale (preferibilmente senza essere scoperti): ecco come fare.

Come disfarsi dei regali di Natale?

Ci sono vari modi per riciclare i regali brutti di Natale senza farsi scoprire. Bastano solo piccoli accorgimenti per non offendere chi ci ha fatto un regalo che non abbiamo apprezzato. I consigli proposti sono chiari e semplici e il risultato è assicurato.

1. Mettere in vendita su un sito

Il primo metodo, il più semplice e immediato, è quello di mettere l'oggetto ( o l'indumento) in vendita su siti di rivendita online: Vinted, Ebay, Subito...

In questo modo, stabiliamo noi quanto vale quel regalo e ci guadagniamo anche qualcosa. Sicuramente, un prodotto che noi non abbiamo apprezzato andrà nelle mani di qualcuno che ne ha più bisogno, o che lo apprezza di più.

2. La beneficenza

Il secondo modo per disfarsi di un regalo che non abbiamo particolarmente gradito è darlo in beneficenza. Esistono varie associazioni e organizzazioni che si occupano della raccolta di vestiti, beni di prima necessità e oggetti per chi ne ha più bisogno. Oltre alle varie Caritas locali, ci sono anche siti online dove è possibile riciclare regali, come rifiutoconaffetto.it e shido.it. In questo modo, si fa del bene a qualcuno in difficoltà economica e ci disfiamo di qualcosa che non avremmo mai utilizzato. Vantaggio doppio insomma!

3. Donare il regalo

Si può dare il regalo a un'altra persona per un compleanno o per Natale dell'anno successivo. Per fare questo bisogna però essere accorti:

• assicurandosi che l'oggetto sia integro e non mostri segni di usura

• se è un vestito mantenere ancora l'etichetta e controllare che non ci siano macchie o altri segni di una possibile usura

• eliminare bigliettini indirizzati a noi

• se ha una data di scadenza, controllarla prima di darlo via

4. Regalare ad amici

Se nella nostra cerchia di amici non siamo gli unici che abbiamo ricevuto regali non apprezzati, si può organizzare una serata in cui c'è uno scambio di tutti i regali di Natale che proprio non ci sono piaciuti. Questo è sicuramente un bel modo per trascorrere la serata in compagnia e il divert.

5. Ultima spiaggia

Se tutti questi metodi non funzionassero, c'è la cara raccolta indifferenziata che accoglie tutto ciò che di obbrobrioso è stato regalato durante le festività natalizie. In questo modo non si corre neanche il rischio di essere beccati dal mittente.