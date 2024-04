Muschio Selvaggio, dove vedere l'amatissimo podcast e chi sono i nuovi conduttori

A partire dall'8 aprile 2024 è tornando in onda il celebre podcast Muschio Selvaggio che, dopo una pausa dovuta all'addio di Fedez, ha visto far ritorno alla conduzione un volto noto ai fan del programma. Ecco le informazioni utili per seguire il podcast più amato di tutti.

Chi conduce Muschio Selvaggio dopo l'addio di Fedez

Dopo l'addio di Fedez e Mr. Marra, il podcast ha visto il ritorno alla conduzione di Luis Sal e del fratello Martin, che nella prima puntata della nuova gestione hanno intervistato Immanuel Casto e lo streamer Sdrumox.

Dove viene trasmesso Muschio Selvaggio

Il podcast può essere visto su Spotify, in formato sia audio che video, sull'omonimo canale YouTube e su altri servizi come Apple Podcasts e Amazon Music.

Muschio Selvaggio e la causa Fedez-Luis

Legata al cambio di conduzione è la causa che al momento coinvolge Fedez e Luis Sal. Tutto ha inizio a giugno 2023, quando dopo alcune puntate senza Luis, Fedez lo accusa di aver abbandonato il podcast in seguito ad un'accesa discussione, affermando di portare avanti il progetto in solitaria nonostante fosse stata fondata una società con lo youtuber, con pari quote, qualche settimana prima. Luis risponde alle accuse e alle richieste di danni intentate dell'ex compare con il celebre video "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato", diventando subito virale.

A novembre 2023 si diffondono poi le voci, lanciate dal settimanale Chi, di un accordo economico con patto di riservatezza tra i due, puntualmente smentito da entrambi.

La clausola della "roulette russa"

A risolvere la situazione è quindi la cosiddetta clausola della "roulette russa", contenuta nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l., che si rifà agli ordinamenti americani e inglesi prevedendo, in caso di stallo della società, la possibilità che uno dei due soci faccia una offerta all'altro per comprarne le quote. Qualora, però, questo rifiuti sarà il primo a dover vendere la sua partecipazione societaria.

Tutto nelle mani dei giudici

Dopo la prima sentenza del Tribunale di Milano, l'ufficio stampa di Luis aveva emesso una nota "Il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast". Il rapper aveva però risposto con una storia Instagram, affermando come la causa sul merito non fosse ancora iniziata, ed anzi le sue quote sarebbero in mano ad un custode nell'interesse della società:

Ragazzi errata corrige, ci è già arrivata una lettera dell’avvocato di Luis quindi devo autosmentirmi. Dovete scusarmi ho troppi processi e quindi confondo le linee difensive dei vari processi. La nostra linea non è che lasciamo tutto a Luis. Muschio Selvaggio non è di Luis, perché noi aspettiamo che la magistratura si pronunci. E posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura. Non so se Luis gli vuole bene ma io un po’ di più e credo nella magistratura. Quindi aspettiamo. Vediamo cosa dirà la legge.

Cos'è Muschio Selvaggio, la storia del podcast

Muschio Selvaggio è un podcast nato ad inizio 2020 che fin dagli esordi vede la conduzione di Fedez e Luis Sal, con la presenza anche di Martin Sal. Il grande successo del programma gli permette di sbarcare nel 2023 anche a Sanremo con lo speciale Muschio selvaggio da Sanremo. Da li ha poi avuto inizio il sopracitato declino.