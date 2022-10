Il catalogo Netflix si è arricchito di un nuovo titolo che ha rapidamente scalato la classifica dei film più visti, raggiungendo il primo posto della top ten della sezione cinematografica; il titolo del film può trarre in inganno, facendo pensare inzialemente alla classica commedia romantica.

Niente di più sbagliato.

Ecco il thriller drammatico e misterioso che ha scalato la classifica dei film più visti Netflix

Una donna con una storia misteriosa alle spalle e un documentario true crime che vuole far luce sulle vicende del passato. Sono questi gli ingredienti di partenza di La ragazza più fortunata del mondo, il nuovo thriller prodotto da Netflix con Mila Kunis protagonista, che ha rapidamente scalato la classifica dei film più visti sulla piattaforma.

Può sembrare un thriller come tanti, ma sono tantissimi i risvolti di questa storia che vi daranno qualcosa su cui riflettere, a partire dalla protagonista e dal suo modo di approcciarsi alla vita, una vita che inizialmente si fa fatica a comprendere appieno, ma che con il proseguire della storia, comincerà ad acquisire un senso completamente diverso.

Rabbia, controllo, paura e vendetta, preparatevi a una discesa negli inferi che vi regalerà però, anche il piacere di una rinascita.

La ragazza più fortunata del mondo, la trama del film

Tiffany, anzi, Ani, è una scrittrice per la rivista "La bibbia delle donne", fidanzata con un giovane ricco e in carriera, quasi in procinto di sposarsi e trasferirsi a Londra per rimanere accanto al suo uomo che ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro.

Ani cerca disperatamente di fare in modo che la sua vita risulti perfetta agli occhi di tutti, si piega a ogni richiesta mette sempre all'ultimo posto le proprie aspirazioni e i propri desideri.

Per lei l'approvazione degli altri è tutto, è la cosa più importante.

Ma all'improvviso, la fortezza di certezze che la ragazza si era costruita, cade; viene infatti contattata per partecipare ad un documentario true crime, in veste di testimone ed è lì che scopriamo che nel passato di Ani, si cela una storia terribile e lo specchio che fino a quel momento rifletteva un'immagine perfetta della ragazza, va in frantumi, svelando cosa si nasconde sotto la facciata.

La ragazza più fortunata del mondo, perchè sta facendo così discutere

Il film è classificato come vietato ai minori di diciottanni a causa di scene esplicite e piuttosto disturbanti di violenza sessuale e violenza in generale, infatti proseguendo con la storia, scopriamo che Ani in passato è stata una dei pochissimi sopravvissuti a una sparatoria che si è verificata nella sua scuola e sono in molti a sollevare dei dubbi sulla sua estraneità agli eventi, a causa di un terribile episodio che aveva preceduto il massacro.

Un film dunque, che tratta di argomenti estremamente sensibili, specialmente negli Stati Uniti, dove le sparatorie nelle scuole sono da sempre un problema sentitissimo che continua ancora oggi a non trovare soluzioni efficaci, ma il film parla anche di violenza sessuale e di come può impattare sulla vita di una donna e sulla sua psicologia anche a distanza di molti anni.

A un certo punto del film, il regista del documentario chiederà ad Ani come preferisce essere chiamata, se con l'appellativo di "sopravvissuta" o se con quello di "vittima", un passaggio che può sembrare irrilevante ma che invece cela dietro di sé, l'intera visione del film e soprattutto quella della protagonista, che da quel momento capirà che è arrivato il momento di affrontare i suoi demoni.

