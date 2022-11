Fiori d’arancio per Valerio Scanu: il cantante ha chiesto al suo attuale fidanzato, Luigi Calcara, di sposarlo.

Una proposta che è stata filmata integralmente è che, al momento, sta facendo il giro dei social media maggiori. Scanu, in ginocchio come ogni proposta di matrimonio che si rispetti, ha chiesto a Luigi di diventare sui marito davanti ai loro amici.

Una proposta che, tra l’altro, sancisce ufficialmente il coming out del vincitore di Sanremo 2010.

Ma chi è Luigi Calcara? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sull’uomo che ha rubato il cuore a Valerio Scanu.

Chi è Luigi Calcara, il futuro marito di Valerio Scanu?

Di Luigi Calcara, l’uomo che è stato capace di rubate il cuore al cantante Valerio Scanu, non si sa molto.

Calcara è infatti molto riservato, a tal punto da aver reso il proprio profilo Instagram privato e, dunque, non accessibile ai curiosi.

Sappiamo però che il futuro marito di Scanu ha origini siciliane, ma vive a Roma per lavoro. Ha 32 anni ed è ben lontano dal mondo dello spettacolo, a differenza del futuro marito.

Luigi Calcara è infatti un ingegnere, oltre che un insegnante presso l’Università La Sapienza di Roma. Presso il celebre Ateneo, Calcara è professore di Ingegneria elettrica. Insegna infatti nel Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica, come è possibile verificare tramite il sito ufficiale dell’Ateneo stesso.

Nonostante la sua riservatezza, la proposta di matrimonio da parte di Valerio Scanu sta attualmente facendo il giro dei social, aggiungendo il nome di Luigi Calcara a quelli attualmente più ricercati dagli appassionati di cronache rosa.

Valerio Scanu e la proposta di matrimonio a Luigi Calcara

Nessuno si aspettava che Valerio Scanu, generalmente molto riservato in merito alla propria vita privata, potesse sconvolgere tutti con un gesto eclatante. Eppure, il cantante sardo ha stupito tutti, con una romantica proposta di matrimonio all’ingegnere Luigi Calcara.

Nel video, che attualmente sta facendo il giro dei social media maggiori, Instagram in primis (dove è stato condiviso in anteprima da un amico della coppia), possiamo osservare Valerio Scanu al centro di un semicerchio composto dai suoi amici.

Scanu, in ginocchio come si conviene ad ogni proposta di matrimonio che si rispetti, ha proposto al compagno Luigi di sposarlo. Luigi Calcara, ovviamente, ha accettato, tra gli applausi degli amici che li circondavano.

Si tratta del coming out ufficiale di Valerio Scanu, che prima di adesso non si era mai esposto in merito al proprio orientamento sessuale, ma neppure in merito alla propria vita privata.

Una situazione che ha generato molta ansia nel cantante sardo: dopo la proposta, Scanu ha simpaticamente condiviso delle stories che mostravano il proprio smartwatch. Il dispositivo ha mostrato la frequenza cardiaca del cantante, decisamente accelerata per l’emozione.

Valerio Scanu e Luigi Calcara: curiosità sulla loro storia d’amore

Sia Luigi Calcara che Valerio Scanu sono sempre stati molto riservati in merito alla loro storia d’amore. Come accennavamo, in effetti, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non si è mai lasciato andare a racconti sulla propria vita privata e, prima della proposta di matrimonio, non si sapeva quasi nulla della sua relazione con Luigi.

A causa dell’eccessiva riservatezza della coppia, non si sa ancora quando e come Valerio ha conosciuto Luigi.

Tuttavia, qualche informazione sulla coppia possiamo darla: Valerio e Luigi starebbero insieme dal luglio 2020.

Il bell’ingegnere è arrivato nella vita di Valerio giusto poco prima che un evento molto delicato colpisse il cantante sardo.

Qualche mese dopo il fidanzamento, infatti, il padre Tonino Scanu subì un ricovero a causa di alcune complicanze derivate dall’infezione da Covid-19. Purtroppo, il padre di Valerio non è riuscito a superare l’infezione e le sue complicanze, morendo qualche settimana dopo.

Leggi anche: Chi è Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi accusato di maltrattamenti e minacce

Oltre il matrimonio con Luigi Calcara: un momento d’oro per Valerio Scanu

La morte del padre Tonino è stata un durissimo colpo per il cantante sardo, che per fortuna al momento sembra in ripresa.

Per Valerio Scanu, infatti, è tornato il sereno. Qualche mese fa, infatti, nel pieno dell’estatate, Scanu ha conseguito una laura in Giurisprudenza presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento. Una laurea con lode, tra l’altro.

Il 2022, insomma, sembra essere un anno fortunato per Valerio, dato che il suo futuro sposo ha accettato la proposta di matrimonio senza neppure pensarci un secondo.

Attendiamo dunque ulteriori dettagli in merito alla location e, soprattutto, alla data del matrimonio tra Valerio Scanu e Luigi Calcara.

Dato il riserbo della coppia, e dato che la proposta è stata accettata da Luigi solo da poche ore, non abbiamo ancora indiscrezioni in merito. Ma siamo certi che, a breve, ne sapremo di più.

Leggi anche: Irene Pivetti vive in un dormitorio con 1.000 euro al mese: perché è finita così