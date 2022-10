L’acqua è un bene di prima necessità senza il quale nessun essere umano potrebbe sopravvivere. Nel mondo esistono alcune tipologie di acqua che rientrano nella categoria acque di lusso. Qui di seguito vi riportiamo la classifica partendo dalla bibita più economica a quella dal costo esorbitante. Ecco la classifica delle acque di lusso:

Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani Supernariwa Kona Nigari Fillico Bling H2O Veen 5 10 mila a.C AquaDeco Ogo-Oxigen Royal Deeside

Quali sono le acque che costano sotto i 40 euro

In basso alla classifica tra le acque di lusso più accessibili abbiamo tre beni che si distinguono per i benefici che portano alla salute della persona.

la Royal Deeside: costa tra i 6 e gli 8 €. Si tratta di un’acqua che viene dalla Scozia (Valle reale di Deeside), da una delle sorgenti più belle e incontaminate dell’Europa settentrionale. Secondo recenti studi il suo consumo contrasterebbe i dolori articolari e l’insorgere di artriti reumatiche.

L’Ogo-Oxigen: costa 10 €. Venduta in bottigliette di piccole dimensioni (100 cl) di forma ampollare, è conosciuta come l’acqua delle modelle. La fonte scorga nei Paesi Bassi. Stando alle indicazioni dei produttori l’acqua sarebbe arricchita con ossigeno puro e stimolerebbe, grazie ai suoi microelementi, il metabolismo celebrale del consumatore.

L’AquaDeco: costa 11 €. Quest’acqua da nome altisonante è stata insignita della medaglia d’oro per la migliore acqua di sorgente non gassata del mondo. Un riconoscimento che trova riscontro nel prezzo di vendita: 11 euro per una bottiglia di 750 ml.

Quali sono le acque tra i 40 e i 250 euro

A metà classifica, invece, tra le acque di lusso ce ne sono quattro. Si tratta di beni di prima necessità che non si distinguono per i loro benefici ma per altre peculiarità.

10 mila a.C.: costa 40 €. La fonte scorga in un luogo esotico al largo delle coste del Canada non meglio precisato, ma così remoto che occorrono diversi giorni per raggiungere il luogo esatto in cui l’acqua viene imbottigliata. Una bottiglia di 750 ml è mediamente venduta alla cifra di 40 euro.

Veen 5: costa 65 €. Proveniente dalla Finlandia, una bottiglia di 750 ml di acqua Veen è venduta a 65 euro: siamo, però, in presenza di quella che viene considerata l’acqua più pura del mondo.

Bling H2O: costa 85 €. In questo caso si paga la sfarzosità dell’involucro: la bottiglia è, infatti, intorniata di cristalli Swarovski. Ecco il prezzo di vendita: 85 euro per 750 ml.

Fillico: costa 250 €. Queste bottiglie d’acqua sono modellate a forma di scacchi, in particolare al re e alla regina e vengono spesso associate a personaggi illustri del nostro tempo. Un divertissement mondano che ha il suo costo: 250 euro dollari per 750 ml.

Esistono acque di lusso più costose

In cima alla classifica tra le acque di lusso abbiamo le tre acque in assoluto più costose al mondo. Così mentre qualcuno cerca di scoprire i bonus acqua potabile 2023, c'è chi invece beve una di queste acque inaccessibili.

Kona Nigari: costa 420 €. Sgorga da una sorgente posta a 200 s.l.m. al largo delle Hawaii e apporterebbe numerosi benefici all’organismo umano. In Giappone una bottiglia di 750 ml è venduta al prezzo di 420 dollari.

Supernariwa: costa 9.000 €. L’acqua sarebbe prelevata, da quello che si racconta, da una cavità rocciosa formatasi milioni di anni fa in Giappone in seguito a una tempesta di meteoriti e a un’eruzione vulcanica. Costa circa 9. 000 euro al litro.

Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani: costa 60.000 €. Chiudiamo con una cifra davvero record: 60.000 euro per una bottiglia da 750 ml. L’acqua più costosa del mondo proviene dalla Francia non è, di certo, per tutte le tasche. Certo, un costo tanto elevato è in parte giustificato dalla bottiglia in oro massiccio 24 carati, progettata da Fernando Altamirano di Tequila Ley, noto per aver ideato il design del Dudognon Heritage Henri IV, la bottiglia di Cognac più costosa del mondo.